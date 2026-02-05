Las claves de la longevidad: una doctora de 69 reveló los puntos importantes de una dieta para “vivir más”
Cuáles son las claves para vivir mejor y qué es importante tener en cuenta para evitar lesiones o caídas en la longevidad.
Una experta en longevidad mencionó los puntos claves para mantener una vida larga y saludable y remarcó lo importante que es la alimentación y la actividad física.
Se trata de la doctora Florence Comite, reconocida en el mundo por tener experiencia en revertir o controlar los trastornos del envejecimiento. Recientemente, comentó cuáles son las claves alimenticias que sigue a rajatabla para tener una vida saludable a sus 69 años.
Según lo informado para Business Insider, la también endocrinóloga reveló que hay algunos alimentos y bebidas que deben estar presentes en una dieta para personas que quieren alcanzar la longevidad. Uno de los puntos es hacer ejercicio y evitar el consumo frecuente de alcohol.
Las claves principales para llevar una vida plena y sana
Según Comite, lo más importante es priorizar el consumo de proteínas, fundamentales para las personas adultas que comienzan a perder masa muscular propia del paso de los años. Perder masa muscular puede provocar debilidad, disminución de la movilidad y aumentar el riesgo de caídas y lesiones.
Por otro lado, la doctora recomendó que, para vivir más consciente, hay que consumir de manera regular chocolate amargo. Este alimento contiene flavonoides, compuestos que traen beneficios a la salud cerebral y cardiovascular, algo que puede ayudar a una mejor calidad de vida.
Otra de las cosas que recomienda consumir la especialista es la hierba astrágalo, reconocida por tener propiedades adaptógenas, las mismas que, según la MSD Manuals, ayudan a aliviar estrés psicológico y físico.
Además, Florence Comite reveló que esta hierba la ayudó a mejorar su visión al punto que ya no necesita lentes para leer.