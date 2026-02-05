Doctora Florence Comite. Foto: Instagram/drflorencecomite

Una experta en longevidad mencionó los puntos claves para mantener una vida larga y saludable y remarcó lo importante que es la alimentación y la actividad física.

Se trata de la doctora Florence Comite, reconocida en el mundo por tener experiencia en revertir o controlar los trastornos del envejecimiento. Recientemente, comentó cuáles son las claves alimenticias que sigue a rajatabla para tener una vida saludable a sus 69 años.

Según lo informado para Business Insider, la también endocrinóloga reveló que hay algunos alimentos y bebidas que deben estar presentes en una dieta para personas que quieren alcanzar la longevidad. Uno de los puntos es hacer ejercicio y evitar el consumo frecuente de alcohol.

Hábitos saludables para después de los 50 Foto: Tobías Paura / Canal 26

Las claves principales para llevar una vida plena y sana

Según Comite, lo más importante es priorizar el consumo de proteínas, fundamentales para las personas adultas que comienzan a perder masa muscular propia del paso de los años. Perder masa muscular puede provocar debilidad, disminución de la movilidad y aumentar el riesgo de caídas y lesiones.

Por otro lado, la doctora recomendó que, para vivir más consciente, hay que consumir de manera regular chocolate amargo. Este alimento contiene flavonoides, compuestos que traen beneficios a la salud cerebral y cardiovascular, algo que puede ayudar a una mejor calidad de vida.

Longevidad, tercera edad, vejez. Foto: Pexels.

Otra de las cosas que recomienda consumir la especialista es la hierba astrágalo, reconocida por tener propiedades adaptógenas, las mismas que, según la MSD Manuals, ayudan a aliviar estrés psicológico y físico.

Además, Florence Comite reveló que esta hierba la ayudó a mejorar su visión al punto que ya no necesita lentes para leer.