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Los rincones de la casa donde colocar la planta cebra para atraer buenas energías y armonía al hogar, según el Feng Shui

Sus hojas verdes con vetas blancas la convierten en una opción llamativa para decorar interiores. ¿Qué significado se le atribuye dentro de esta creencia milenaria?

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Dónde poner la planta cebra según el Feng Shui
Dónde poner la planta cebra según el Feng Shui Foto: Pinterest
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Las plantas de interior no solamente aportan color, textura y perfume natural a los ambientes del hogar, sino que también pueden atraer energías y tener un significado muy especial para quienes buscan crear un espacio armonioso. Por eso, una de las especies más destacadas por su apariencia es la famosísima planta cebra.

Esta planta es reconocida mundialmente por sus hojas verdes oscuras, atravesadas por líneas blancas que forman dibujos similares al de las rayas del animal que le da el nombre y, además de ser ornamental, es una de las favoritas del Feng Shui.

En este sentido, la planta cebra suele asociarse con conceptos como el equilibrio, la vitalidad, la buena vibra y la armonía en prácticas de la filosofía milenaria. Su presencia puede convertirse en un recurso decorativo para renovar distintos rincones de la casa, siempre que se tengan en cuenta sus necesidades de luz, humedad y temperatura.

Dónde poner la planta cebra según el Feng Shui
Dónde poner la planta cebra según el Feng Shui Foto: Pinterest

Qué significa tener una planta cebra en el hogar según el Feng Shui

La planta cebra, conocida científicamente como Aphelandra squarrosa, es originaria de Brasil y se caracteriza por sus hojas grandes, brillantes y de color verde intenso, con nervaduras blancas muy marcadas. En condiciones adecuadas, también puede desarrollar una inflorescencia amarilla que refuerza su atractivo.

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Dentro del Feng Shui, una práctica tradicional china que busca armonizar los espacios, las plantas suelen relacionarse simbólicamente con el crecimiento, la renovación, las buenas energías y la vitalidad. Desde esta perspectiva, la filosofía milenaria oriental insiste en que incorporar una planta cebra a la decoración puede representar el deseo de mantener un ambiente equilibrado y conectado con la naturaleza.

El contraste entre sus hojas y sus vetas también puede interpretarse, desde una mirada decorativa, como una combinación visual de elementos diferentes que conviven en armonía. Sin embargo, estas asociaciones pertenecen al plano simbólico: no existe evidencia científica de que la planta atraiga prosperidad, dinero o buena suerte por sí misma.

Dónde poner la planta cebra según el Feng Shui
Dónde poner la planta cebra según el Feng Shui Foto: Pinterest

Por su follaje llamativo, la especie funciona especialmente bien como punto focal en espacios interiores, donde puede destacarse sin necesidad de sumar demasiados elementos decorativos.

Dónde colocar la planta cebra para decorar y armonizar los ambientes

Para elegir su ubicación, conviene combinar las preferencias de iluminación de la especie con el efecto visual que se busca conseguir en cada habitación.

  • Living o sala de estar: es una buena opción para colocarla sobre una mesa auxiliar o cerca de una ventana con luz indirecta. Sus hojas pueden convertirse en protagonistas de la decoración.
  • Recibidor: puede aportar color y frescura a la entrada de la casa, siempre que el espacio tenga suficiente iluminación natural.
  • Escritorio o espacio de trabajo: su follaje puede sumar un toque natural a un ambiente de estudio, sin necesidad de ocupar demasiado espacio.
  • Rincón luminoso del dormitorio: puede ubicarse en una zona protegida del sol directo y de las corrientes de aire frío, siempre que las condiciones de humedad sean adecuadas.
Dónde poner la planta cebra según el Feng Shui
Dónde poner la planta cebra según el Feng Shui Foto: Pinterest

Si se toma como referencia el Feng Shui, se puede elegir un lugar ordenado, bien iluminado y visualmente despejado para destacar la planta. Más allá de las interpretaciones simbólicas, lo importante es que la ubicación permita que crezca saludable.

No conviene colocarla en rincones oscuros, junto a radiadores o cerca de equipos de calefacción que resequen el ambiente. Tampoco es recomendable exponerla al sol intenso del mediodía, ya que puede dañar sus hojas.

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