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Parece sacado de un cuento, pero queda en Buenos Aires: el campo de flores que todos quieren conocer

Este pequeño pueblo bonaerense guarda un paisaje espectacular que durante la primavera se transforma por completo. Dónde queda.

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San Agustín, el rincón de Buenos Aires que parece salido de un cuento: un campo de flores que sorprende en primavera
San Agustín, el rincón de Buenos Aires que parece salido de un cuento: un campo de flores que sorprende en primavera
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Con la llegada de la primavera y los últimos fines de semana largos del año, hay distintos destinos de la provincia de Buenos Aires para visitar. Los campos recuperan sus colores y aparecen propuestas ideales para quienes buscan una escapada al aire libre fuera de la ciudad.

Entre los más elegidos por los turistas, se encuentra San Agustín, en partido de Balcarce, donde un emprendimiento familiar dedicado al cultivo de las plantas de peonías convierte al entorno rural en una postal especialmente llamativa durante la época de floración.

San Agustín, el rincón de Buenos Aires que parece salido de un cuento: un campo de flores que sorprende en primavera
San Agustín, el rincón de Buenos Aires que parece salido de un cuento: un campo de flores que sorprende en primavera Foto: Instagram @marcelodiazmdp

El campo de peonías que se transforma en primavera en Buenos Aires: la parada obligada para los amantes de las plantas

El gran atractivo de San Agustín es el campo de peonías, ya que son flores grandes, con numerosos pétalos y un aspecto frondoso. Gracias al clima del lugar, la floración suele producirse entre octubre y noviembre, aunque el momento exacto puede variar de acuerdo con las condiciones climáticas de cada temporada.

El cultivo pertenece al Vivero de Peonías Órsola, un proyecto familiar que comenzó a producir estas flores en San Agustín y fue ampliando progresivamente su producción. Además de generar un paisaje particular, las flores tienen un destino comercial. Parte de las peonías cultivadas en el lugar se utilizan para preparar ramos y arreglos florales que luego se comercializan en distintos puntos.

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Dónde queda el paisaje de flores

San Agustín es una localidad rural ubicada dentro del partido de Balcarce, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. El pueblo se encuentra a unos 25 kilómetros de Balcarce y alrededor de 100 kilómetros de Mar del Plata.

El entorno ofrece una postal muy diferente a la de los grandes centros urbanos, con caminos rurales, campos y una propuesta vinculada al turismo de naturaleza. La visita puede convertirse así en una escapada de primavera para quienes disfrutan de recorrer pueblos tranquilos y descubrir producciones locales. El atractivo principal, sin embargo, aparece cuando las peonías alcanzan su momento de mayor esplendor.

San Agustín, el rincón de Buenos Aires que parece salido de un cuento: un campo de flores que sorprende en primavera
San Agustín, el rincón de Buenos Aires que parece salido de un cuento: un campo de flores que sorprende en primavera

Cuándo conviene visitar el campo de flores

La primavera es la época más esperada para conocer este paisaje, especialmente durante octubre y noviembre, cuando las plantas comienzan a florecer. Como el desarrollo de las flores depende de las condiciones de cada temporada, quienes quieran acercarse deberían consultar previamente con el vivero para conocer el estado de la floración, los días y horarios de visita.

La propuesta combina naturaleza, producción familiar y turismo rural en un mismo lugar. Una alternativa para quienes buscan descubrir paisajes diferentes dentro de la provincia de Buenos Aires y aprovechar la primavera para hacer una escapada.

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