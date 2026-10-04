La sorprendente bodega a 100 km de CABA que funciona dentro de una antigua fábrica de ladrillos

Nueva Corinema, la bodega de Altamira, en el partido de Mercedes. Foto: Pato Daniele

A apenas 100 km de CABA se encuentra Altamira, perteneciente al partido de Mercedes. Es un pequeño pueblo rural que floreció a la sombra de una enorme fábrica de ladrillos, fuente principal de trabajo para la zona desde septiembre de 1947 hasta su cierre definitivo en 1994.

Durante muchos años el lugar estuvo abandonado hasta que fue declarado de Interés Patrimonial por la municipalidad y los Acchilli, empresarios de la zona, compraron el lugar para preservarlo. Pero no decidían en qué usarlo hasta que Ariel propuso instalar un viñedo.

Él estuvo relacionado con el mundo del vino como distribuidor y con una vinoteca en la pujante ciudad de Mercedes, tuvo la idea de plantar vides en ese amplio terreno: “Mi abuelo hacía vino desde que se vino a Argentina de Italia y yo lo miraba siempre en esa tarea”, revela la cabeza de Nueva Corinema, el encantador emprendimiento que instalaron allí.

Nueva Corinema, la bodega de Altamira, en el partido de Mercedes. Foto: Pato Daniele

Con esfuerzo y las palas excavadoras de la empresa familiar, horadaron la tierra llena de escombros para acercarle humedad a las vides que compraron (Marselan, Sauvignon Blanc, Cabernet Franc, Pinot Grigio, Merlot, Malbec y cepas criollas) y así darles la oportunidad de crecer. El tiempo es corto aún, esto fue en 2023 pero ya tuvieron una primera producción vitivinícola de unas 800 botellas. Pero además reconvirtieron el terreno en espacio de arte, música y comidas campestres de gran calidad, y a muy buen precio.

Qué hacer en Nueva Corinema

Con el atractivo de comer en los mismos túneles donde antaño se cocinaban ladrillos a 900 °C, disfrutar de un día campestre en un ambiente relajado, los domingos al mediodía llegan familias de la zona, así como del Gran Buenos Aires, especialmente del sur y del oeste en poco más de una hora. Aquí sorprende ver arte por todos lados, desde grandes instalaciones entre las vides a las paredes del baño o de la fábrica.

Nueva Corinema, la bodega de Altamira, en el partido de Mercedes. Foto: Pato Daniele

Lejos de funcionar como un restaurante tradicional de puertas abiertas los fines de semana, Nueva Corinema estructura su calendario a través de experiencias temáticas, ferias de vinos con el nombre de Fenice (la próxima se hará el 11 de octubre desde las 18) y una propuesta gastronómica que acompaña la dinámica del lugar con un formato itinerante.

Allí se podrán encontrar platos principales de autor preparados al fuego mientras va llegando la gente (por lo general opciones de estilo festival).

“Hoy, por ejemplo, hay cazuela de ternera a la crema con papines y romero ($ 20.000), un sándwich veggie con vegetales de la zona ($ 12.000), picadas ($ 15.000) y empanadas de bondiola a la cerveza negra (2 por $ 10.000)”, detalla Ariel, marcando el pulso de un espacio multifacético donde la música en vivo o elegida especialmente por el DJ, las esculturas en chapa de hierro realizadas por artistas locales y el vino se fusionan para regalar una pausa distinta.

Nueva Corinema, la bodega de Altamira, en el partido de Mercedes. Foto: Pato Daniele

Esta movida cultural arrancó con el Festival Ruinas, en obvia referencia al sitio patrimonial, que convoca a vecinos y foráneos un par de veces al año con la actuación de artistas destacadísimos como Nahuel Pennisi, sunsets inolvidables, catas guiadas, cenas maridadas en verano y diferentes actividades que van sumando atractivos a este sitio tan especial.

Nueva Corinema, la bodega de Altamira, en el partido de Mercedes. Foto: Pato Daniele

También, además de una selecta variedad de vinos de otras bodegas el precio de la botella va de los $ 12.000 a $ 30.000), preparan tragos con vernouth o gin (2 x $ 15.000). Los postres son sencillos: pote de Franou (las frambuesas bañadas en chocolate), porción de pastafrola y café.

Cómo llegar a la bodega

En auto: para llegar al pueblo de Altamira, en el partido de Mercedes, desde la Ciudad de Buenos Aires se debe tomar el Acceso Oeste, continuar por la Ruta Nacional 7 hasta Luján y luego empalmar con la Ruta Nacional 5 hasta la altura del Km 91 (desvío en la zona de Gowland), desde donde se sigue por caminos rurales señalizados que conducen directo al lugar.

Nueva Corinema, la bodega de Altamira, en el partido de Mercedes. Foto: Pato Daniele