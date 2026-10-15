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El pueblito de Córdoba que esconde una iglesia construida por solo dos hombres: tardaron 15 años en terminar la obra

La historia comenzó en 1885, cuando Samuel Isidro Sánchez llegó al pueblo con el objetivo de construir un nuevo templo para reemplazar una antigua capilla que ya no respondía a las necesidades de los habitantes. El mismo fue terminado y bendecido en 1900.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La historia comenzó en 1885, cuando Samuel Isidro Sánchez llegó al pueblo con el objetivo de construir un nuevo templo para reemplazar una antigua capilla que ya no respondía a las necesidades de los habitantes.
Amboy, el pueblito de Córdoba que esconde una iglesia construida por solo dos hombres. Foto: Pueblear Calamuchita
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En el corazón de las sierras de Córdoba existe un pequeño pueblo que conserva una historia arquitectónica tan particular como sorprendente. Se trata de Amboy, una localidad del Valle de Calamuchita donde una iglesia tardó 15 años en construirse y fue levantada por un hombre con la ayuda de un solo peón.

La historia comenzó en el año 1885, cuando Samuel Isidro Sánchez llegó al pueblo con un objetivo concreto: construir un nuevo templo para reemplazar una antigua capilla que ya no respondía a las necesidades de los habitantes.

Lo que parecía una obra destinada a resolver una necesidad religiosa terminó convirtiéndose en un extraordinario proyecto. Con herramientas sencillas, materiales transportados en carretas y una pequeña fuerza de trabajo, Sánchez consiguió completar la iglesia San José en 1900.

La historia comenzó en 1885, cuando Samuel Isidro Sánchez llegó al pueblo con el objetivo de construir un nuevo templo para reemplazar una antigua capilla que ya no respondía a las necesidades de los habitantes.
En el pueblo de Amboy, una iglesia tardó 15 años en construirse y fue levantada por solo dos hombres. Foto: Wikipedia

Más de 125 años después de su inauguración, el edificio continúa formando parte del patrimonio histórico de Amboy y constituye uno de sus principales atractivos turísticos.

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La historia de Samuel Sánchez: el hombre que tardó 15 años en construir una iglesia

Samuel Isidro Sánchez nació el 15 de mayo de 1864 en Villa del Totoral (Córdoba). Tenía apenas 21 años cuando llegó a Amboy, en 1885, para hacerse cargo de la construcción de una nueva iglesia.

En aquel momento, la localidad contaba con una antigua capilla que había quedado pequeña y presentaba signos de deterioro. Los vecinos comenzaron a reunir recursos para reemplazarla y el proyecto quedó en manos del joven constructor.

La historia comenzó en 1885, cuando Samuel Isidro Sánchez llegó al pueblo con el objetivo de construir un nuevo templo para reemplazar una antigua capilla que ya no respondía a las necesidades de los habitantes.
Según una leyenda popular, Samuel Sánchez rezaba un Padrenuestro cada vez que colocaba un ladrillo. Foto: Facebook Horacio Barainca

Sin embargo, las condiciones de trabajo eran muy diferentes de las actuales. Sánchez no disponía de maquinaria moderna ni de un equipo numeroso: según las crónicas históricas, contó con la colaboración de un único peón.

Durante el proceso asumió distintas responsabilidades, desde albañil hasta capataz y administrador de recursos. Finalmente, después de 15 años, el templo quedó terminado y fue bendecido en marzo de 1900. Sánchez tenía entonces 35 años.

La iglesia San José de Amboy y la curiosa leyenda de sus ladrillos

La construcción no solamente se destaca por el tiempo que demandó, sino también por una historia que se transmitió entre generaciones. Según una leyenda popular, Samuel Sánchez rezaba un Padrenuestro cada vez que colocaba un ladrillo. Aunque no existen pruebas documentales que permitan confirmar esta práctica, el relato se convirtió en parte de la identidad del templo.

La historia comenzó en 1885, cuando Samuel Isidro Sánchez llegó al pueblo con el objetivo de construir un nuevo templo para reemplazar una antigua capilla que ya no respondía a las necesidades de los habitantes.
El pueblo de Amboy es considerado uno de los asentamientos históricos más antiguos de Córdoba. Foto: cordobaturismo.gov.ar

La iglesia presenta una nave única y una bóveda de cañón corrido, sostenida por una estructura de madera que refleja las técnicas constructivas de aquella época. En su interior también se conservan imágenes religiosas y elementos vinculados con la historia espiritual de la región.

El esfuerzo de Sánchez tuvo consecuencias personales. De acuerdo con las investigaciones históricas, aportó parte de su propio dinero a la construcción, lo que terminó provocándole dificultades económicas.

A pesar de ello, permaneció en Amboy. En noviembre de 1901 se casó con Raquel Ramos en la misma iglesia que había construido y posteriormente se dedicó a la agricultura. Falleció en la localidad en septiembre de 1938.

Dónde queda Amboy, el pueblo de Córdoba que conserva una iglesia de 1900

Amboy se encuentra en el Valle de Calamuchita y es considerado uno de los asentamientos históricos más antiguos de Córdoba. Sus antecedentes se remontan al período colonial, mucho antes de su fundación oficial en 1896.

Además de la iglesia San José, los visitantes pueden conocer el Museo Histórico Regional Dalmacio Vélez Sarsfield, dedicado al jurista nacido en la localidad en 1800, y recorrer sectores del casco histórico.

Otro de sus atractivos es el arroyo Amboy, donde existen espacios para descansar, caminar y disfrutar del paisaje natural. La iglesia puede visitarse durante los fines de semana y en días de misa, según la información turística regional.

Entre edificios antiguos y paisajes de montaña, Amboy conserva una obra que comenzó en 1885, necesitó 15 años para completarse y todavía recuerda el esfuerzo de un constructor y su único ayudante.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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