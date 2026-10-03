Fiesta Nacional del Alfajor 2026 en Córdoba: show de Los Caligaris y cientos de porciones gratis de un alfajor gigante

Fiesta Nacional del Alfajor Foto: Copilot AI

La Fiesta Nacional del Alfajor celebrará su edición N°28 en la ciudad de La Falda, Córdoba, repitiendo un símbolo cultural de aquella provincia. Con sabores que van desde el chocolate negro más clásico hasta el “popcorn al curry”, uno de los más exóticos.

El evento nació en la localidad cordobesa dentro del Valle de Punilla y dispone de entradas libres y gratuitas con sólo el registro en un link presente en la biografía de su Instagram. El encuentro durará cuatro días: 9, 10, 11 y 12 de octubre, y contará con la presentación musical de Los Caligaris y la fabricación de un “alfajor gigante” que será compartido entre los participantes.

¿Cómo será la Fiesta Nacional del Alfajor en Córdoba?

La Fiesta Nacional del Alfajor contará con más de 100 productores artesanales e industriales de toda la República Argentina, quienes presentarán sus elaboraciones en distintos puestos sobre las avenidas principales de la ciudad.

Dos de los atractivos más importantes son: la selección del mejor alfajor y el corte del Alfajor Gigante que resulta en una repartición gratuita en sus porciones para todos los asistentes al evento.

Fiesta Nacional del Alfajor en Córdoba Foto: @fiestanacionalalfajor en Instagram

Cronograma día por día

Día 1: viernes 9 de octubre

El primer día del evento comienza con una caminata urbana desde las 15 horas que sale de la Secretaría de Turismo y continúa con shows en el escenario 1 desde las 19 horas con una inauguración oficial, la participación de animación en vivo y DJ y la presentación de Modo Biónico y Jolgorio a las 21 horas.

Este día cierra con la presentación en el escenario principal de Ángel Martín y Gladys Florimonte.

El primer día de la Fiesta Nacional del Alfajor en Córdoba cierra con la presentación en el escenario principal de Ángel Martín y Gladys Florimonte. Foto: fiestanacionaldelalfajor.gob.ar

Día 2: sábado 10 de octubre

El sábado 10 de octubre comienza con una actividad titulada “La Falda en Bici” que sale a las 15:30 del Descanso Edén. Le siguen charlas a las 14:30 y 18:00 horas en el Salón de La Quinta, la fábrica de alfajores del lugar.

En el escenario 1, la fiesta comienza a las 17 horas con juegos y animación, luego a las 18:30 llega la participación de Denise Dumas en una clase de cocina en vivo que cierra con el corte del alfajor gigante y la repartija de porciones entre los asistentes al evento. Finalmente a las 21 horas hay un show en vivo de los artistas Pablo Giribaldi y Victoria Alfonsina.

A las 18:30 llega la participación de Denise Dumas en una clase de cocina en vivo que cierra con el corte del alfajor gigante y la repartija de porciones entre los asistentes al evento.

Por otro lado, el escenario 2 abre a las 18 horas un sector infantil con presentación de talleres culturales y recreación para toda la familia. Luego, desde las 21 horas habrá un gran festejo con la presencia de food trucks y música en vivo; presentación de Sarah, Cuatro al Hilo, Nawwan y Alison.

Para cerrar el día, habrá un show de El Rey Pelusa y Paquito Ocaño en el Auditorio Municipal Carlos Gardel sin costo.

Para cerrar el segundo día, habrá un show de El Rey Pelusa y Paquito Ocaño en el Auditorio Municipal Carlos Gardel sin costo. Foto: fiestanacionaldelalfajor.gob.ar

Día 3: domingo 11 de octubre

El tercer día se caracteriza principalmente por el concurso por el mejor alfajor que empieza a las 11 de la mañana. Se repiten las charlas en La Quinta a las 14:30 y 18 horas.

El escenario 1 albergará a las 17 horas animación para los más pequeños y la premiación final por el mejor alfajor a las 19 horas. Cierran la jornada el Grupo Cristal, La Bicho y Los Caligaris presentándose en un show en vivo a partir de las 20:15 horas.

Los Caligaris cierran la jornada del tercer día de la Fiesta Nacional del Alfajor.

Por su parte, el escenario 2 contará con una presentación de talleres culturales y de recreación para toda la familia a las 18 horas sumado a la presencia de food trucks y los shows en vivo de Guille Torres, Lourdes Laciar, Tierra Adentro y Ceibo a partir de las 21 horas.

Día 4: lunes 12 de octubre

El cuarto día de cierre del festival es el más corto con la presencia de premios, juegos y animación en vivo a partir de las 15 horas, un show en vivo de Diego Guzmán y La Pleyer a las 17:30 horas y finalmente una actividad titulada “Taller Bailar La Plaza” a la gorra desde las 18 horas en la Plaza San Martín.

Fiesta Nacional del Alfajor en Córdoba Foto: fiestanacionaldelalfajor.gob.ar

¿Cómo llegar a la Fiesta Nacional del Alfajor?

Para viajar desde CABA hacia La Falda, Córdoba, podés elegir entre el micro de larga distancia, el auto o combinar avión hasta Córdoba Capital y luego un colectivo serrano.

Si la elección es el viaje en auto el recorrido es tomar la Autopista Buenos Aires-Rosario, la Autopista Rosario-Córdoba y luego elegir en las adyacencias a Córdoba Capital si tomar el Camino del Cuadrado para llegar directamente a la Falda o si prefieren continuar por la Ruta Nacional 38.

En micro de larga distancia desde la Terminal de Retiro el viaje es de entre 10 y 13 horas, según el servicio, y los precios varían de entre $40.000 y $80.000.