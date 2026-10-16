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Entre montañas y caminos de ripio: el pueblito mendocino que cambió un destino trágico por una oportunidad única

Tras años de incertidumbre por un proyecto hidroeléctrico que amenazaba con obligar a decenas de familias a abandonar sus tierras, esta pequeña comunidad mendocina encontró en el turismo rural y la naturaleza una nueva oportunidad para resurgir.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El pequeño pueblo cordillerano estuvo durante años amenazado por el proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento.
El pequeño pueblo cordillerano estuvo durante años amenazado por el proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento. Foto: Facebook / Las Loicas Malargue.
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En plena cordillera mendocina, existe un pequeño pueblo que estuvo a punto de desaparecer para siempre. Se trata de Las Loicas, un paraje rural ubicado al sur de Mendoza que años atrás figuraba entre las zonas que quedarían bajo el agua por la construcción de la represa Portezuelo del Viento.

Sin embargo, el destino del pueblo cambió por completo. Tras la cancelación definitiva del megaproyecto hidroeléctrico, Las Loicas pasó de enfrentar una posible relocalización forzada a convertirse en uno de los 55 pueblos rurales argentinos postulados al programa Best Tourism Villages, impulsado por ONU Turismo.

Las Loicas busca posicionarse como uno de los destinos rurales más destacados del mundo según ONU Turismo. Foto: Facebook / Las Loicas Malargue.

Hoy, este rincón escondido de la cordillera pelea por transformarse en uno de los destinos rurales más destacados del planeta gracias a su naturaleza intacta, sus tradiciones y su estilo de vida profundamente ligado a la montaña.

El proyecto que amenazó con borrar a Las Loicas del mapa

Durante años, la construcción de la represa Portezuelo del Viento prometió modificar por completo la geografía del sur mendocino. El proyecto hidroeléctrico, planeado sobre el río Grande, implicaba la creación de un enorme embalse que afectaría directamente a varias comunidades de la región, entre ellas Las Loicas.

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La historia comenzó en 1885, cuando Samuel Isidro Sánchez llegó al pueblo con el objetivo de construir un nuevo templo para reemplazar una antigua capilla que ya no respondía a las necesidades de los habitantes.

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La posibilidad de quedar sumergido generó preocupación entre las familias del lugar, compuestas en su mayoría por puesteros y crianceros dedicados a la cría de chivos y al trabajo rural tradicional. Puestos históricos, zonas de pastoreo y viviendas corrían riesgo de desaparecer bajo el agua.

El turismo de naturaleza y aventura comenzó a transformar la economía local tras la cancelación de la represa. Foto: Facebook / Las Loicas Malargue.

En aquel contexto, muchas familias comenzaron a escuchar por primera vez la idea de una eventual relocalización. Sin embargo, nunca existió un plan concreto sobre dónde serían trasladadas ni cuándo ocurriría.

La caída de Portezuelo del Viento y el inesperado renacer del pueblo

El futuro de Las Loicas comenzó a cambiar a fines de 2023, cuando el Gobierno de Mendoza decidió cancelar definitivamente el proyecto Portezuelo del Viento en medio del histórico conflicto con La Pampa por el uso del agua del río Colorado.

Los fondos originalmente destinados a la represa fueron redireccionados hacia otros proyectos provinciales y, lo que en ese momento parecía apenas una decisión política, terminó marcando el renacimiento inesperado de Las Loicas.

El turismo rural como nueva esperanza en la cordillera

Con el proyecto hidroeléctrico descartado, el pequeño pueblo comenzó lentamente a atraer visitantes interesados en experiencias alejadas del turismo masivo.

Termas de Cajón Grande. El aislamiento, los paisajes de montaña y las tradiciones rurales forman parte del encanto del paraje mendocino. Foto: Facebook / Respira Argentina.

Ubicado a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Malargüe y cerca del Paso Pehuenche, que conecta Argentina con Chile, Las Loicas se transformó en un punto estratégico para quienes buscan naturaleza, aventura y tranquilidad en plena montaña.

Viajeros atraídos por las termas naturales, los paisajes remotos y los circuitos de senderismo comenzaron a llegar cada vez con mayor frecuencia. Con ellos aparecieron también pequeños emprendimientos familiares, alojamientos rurales y propuestas gastronómicas locales.

Además, el pueblo funciona como puerta de entrada a destinos naturales como Cajón Grande, Valle Noble y El Azufre, reconocidos por sus termas, arroyos cristalinos y circuitos vinculados al turismo aventura y la pesca.

El encanto de un lugar donde todavía manda la montaña

Parte del atractivo de Las Loicas reside justamente en aquello que durante décadas fue visto como una desventaja: el aislamiento.

Viajeros de distintas regiones llegan atraídos por las termas, los caminos de ripio y la tranquilidad de la cordillera. Foto: Wikiloc.

En el pueblo no existen grandes cadenas hoteleras ni infraestructura turística masiva. En cambio, predominan el silencio, los caminos de ripio, las noches completamente oscuras y los cielos cargados de estrellas.

Las costumbres rurales también permanecen intactas. Compartir mates con puesteros, probar tortitas caseras o ver arreos de animales forman parte de la experiencia cotidiana en este rincón mendocino donde la vida todavía gira alrededor de la montaña.

La Ruta Nacional 145 atraviesa el paraje y conecta montañas, vegas y ríos que contrastan con la aridez típica del paisaje del sur provincial.

Cómo llegar a Las Loicas, en Mendoza

TurismoMendozaArgentina
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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