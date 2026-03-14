Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.

Mendoza es una provincia que recibe turismo masivo gracias a su combinación de paisajes naturales, montañas, viñedos y ciudades con gran desarrollo urbano. Cada año, miles de visitantes llegan atraídos por su gastronomía, sus bodegas y las actividades al aire libre que ofrece la región y en ese contexto, la ciudad capital obtuvo un importante reconocimiento internacional que la posicionó entre las “Ciudades Verdes” del mundo, destacando sus políticas urbanas vinculadas al arbolado, el ambiente y la planificación sostenible.

Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.

Por qué la ciudad de Mendoza recibió el premio Ciudades Verdes de la FAO

En agosto de 2024, el Subdirector General y Representante Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, Mario Lubetkin, entregó al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, un reconocimiento por el reciente Premio Ciudades Verdes, que la ciudad obtuvo en la categoría de Innovación.

Durante el encuentro, Lubetkin destacó la importancia de que otras ciudades se sumen a esta iniciativa global, cuyo objetivo es alcanzar mil ciudades verdes en todo el mundo. Por su parte, el gobernador explicó que su equipo de trabajo presentó dos proyectos: uno vinculado al arbolado público y otro relacionado con la gobernanza entre distintos municipios, iniciativa que finalmente fue la que recibió el reconocimiento.

Mendoza. Foto: Instagram / mendozaaccesible.

“Somos una ciudad verde en un lugar árido, así que estamos muy agradecidos de que se haya reconocido eso”, expresó el gobernador. Además, remarcó la necesidad de seguir trabajando en políticas que promuevan una mejor alimentación saludable en niños y contribuyan a mitigar el hambre en la población.

Qué son los Premios Ciudades Verdes que recibió Mendoza

Los Premios Ciudades Verdes reconocen y celebran los esfuerzos de las ciudades que colaboran con la FAO y que comparten la visión de la Iniciativa Ciudades Verdes, que busca crear entornos urbanos más sostenibles. El objetivo de esta iniciativa es promover ciudades vibrantes e inclusivas, donde los espacios verdes y productivos ayuden a mejorar la resiliencia frente al cambio climático, proteger la biodiversidad, fortalecer la cohesión social y fomentar la prosperidad económica.

Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.

La entrega de los premios se realizó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en Roma, durante la novena Semana Forestal Mundial y en el último día del 27.º período de sesiones del Comité Forestal. Este encuentro bienal reúne a representantes de alto nivel, jefes de servicios forestales, funcionarios gubernamentales y organizaciones internacionales para debatir políticas, tendencias y estrategias vinculadas al desarrollo forestal y ambiental.

Mendoza. Foto: Redes sociales.

La Iniciativa Ciudades Verdes fue lanzada en septiembre de 2020 durante el 75.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de transformar las ciudades en espacios urbanos más verdes, saludables y resilientes.