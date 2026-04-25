Qué hacer en Berdier Foto: Foto generada con IA Canal 26

A poco menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, existe un pueblo casi detenido en el tiempo que sorprende por su tranquilidad, su identidad intacta y una propuesta distinta para quienes buscan escapar del ruido urbano. Se trata de Berdier, un rincón rural de la provincia con menos de 200 habitantes, donde la vida transcurre sin apuro y cada detalle invita a bajar un cambio.

Lejos de los destinos turísticos tradicionales, Berdier se posiciona como una escapada ideal para disfrutar de un fin de semana corto, conectar con lo simple y descubrir que todavía existen lugares donde el silencio y la calma son protagonistas.

Dónde queda Berdier y por qué es tan especial

Berdier está ubicado en el partido de Salto, al norte de la provincia de Buenos Aires, a unos 195 kilómetros de CABA. Forma parte de los llamados “pueblos blancos”, localidades que quedaron marcadas por el auge y posterior abandono del ferrocarril, lo que provocó que muchos habitantes emigraran y el pueblo adoptara un perfil más tranquilo y auténtico.

Berdier está a 95 kilómetros de CABA Foto: Instagram @saltocultura

Hoy, ese pasado se transforma en su mayor atractivo: calles silenciosas, casas bajas, una plaza central que funciona como punto de encuentro y una comunidad pequeña donde todos se conocen. No hay edificios altos ni tránsito intenso. Lo que hay es tiempo.

Qué hacer en una escapada a Berdier

Aunque es un pueblo chico, Berdier tiene propuestas que sorprenden y justifican el viaje. Uno de sus principales atractivos es su oferta gastronómica, distinta y con personalidad propia. Allí funciona una cervecería artesanal instalada dentro de un antiguo vagón de subte de 1938, un detalle que combina historia y creatividad en un solo espacio.

La experiencia se completa con comidas simples y abundantes: pizzas, hamburguesas y platos ideales para compartir, en un entorno relajado y sin formalidades.

Además, el pueblo invita a:

Caminar sin rumbo por sus calles rurales

Disfrutar de mates en la plaza principal

Visitar el museo local, que conserva objetos y relatos de la historia del pueblo

Conocer la capilla dedicada a San José

Pasar la tarde al aire libre, lejos de pantallas y horarios

No hay listas de actividades ni recorridos obligatorios. En Berdier, el plan es no tener plan.

Gastronomía casera y trato cercano

Uno de los aspectos que más destacan quienes visitan Berdier es el trato cercano. Los emprendimientos locales funcionan con lógica de pueblo: horarios flexibles, atención personalizada y recetas que se transmiten de generación en generación.

Berdier, Buenos AIres. Foto: Instagram @puebleando.arg

Comer en Berdier no es solo alimentarse, es formar parte de la dinámica local, charlar con los vecinos y vivir una experiencia genuina, lejos del turismo masivo y estandarizado.

Cómo llegar a Berdier desde Buenos Aires

Llegar a Berdier es sencillo y el viaje forma parte del encanto. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido recomendado es:

Tomar la Ruta Nacional 7 en dirección al oeste Antes de llegar a Tres Sargentos, empalmar con la Ruta Provincial 31 Continuar hacia la ciudad de Salto Desde allí, tomar la Ruta Provincial 191 hasta Berdier

El camino es directo y atraviesa paisajes rurales típicos de la provincia, ideales para disfrutar del viaje sin apuro.

Por qué Berdier se convirtió en una escapada buscada

En tiempos donde todo parece acelerado, Berdier ofrece algo cada vez más valioso: calma real. No es un pueblo preparado para el turismo masivo, y justamente por eso enamora. Es una escapada distinta, cercana, accesible y honesta.

Para quienes buscan desconectar sin irse lejos, reconectar con lo esencial y descubrir un pedazo auténtico de la provincia de Buenos Aires, Berdier aparece como una opción perfecta.