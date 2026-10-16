Martín Cirio y Bandana harán un stream juntos en un festival gratuito de CABA este fin de semana

Festival de la Ciudad de Buenos Aires con Martín Cirio junto a las Bandana. Foto: Buenos Aires Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires será protagonista de Experiencia BA este 17 de octubre por la tarde. El mismo incluirá presentaciones en vivo de distintos artistas, entre los que se encuentra un stream en vivo con Martín Cirio y las Bandana.

Las 16 horas de este sábado darán inicio a una jornada ideal para compartir en familia o amigos. Durante toda la tarde, el público podrá disfrutar de una programación pensada para todas las edades, con propuestas musicales, espacios recreativos y diversas actividades para vivir al aire libre.

La combinación de música, figuras reconocidas de las redes sociales, y actividades para grandes y chicos promete atraer a una gran cantidad de espectadores que se acercarán para formar parte de esta celebración.

Las 16 horas de este sábado darán inicio a esta jornada ideal de Experiencia BA para compartir en familia o amigos. Foto: Buenos Aires Ciudad

La Plaza de las Naciones Unidas, ubicada en Avenida Presidente Figueroa Alcorta 2301, será la sede del evento. Dicha ubicación está a metros de la Floralis Genérica y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).

Cómo se desarrollará Experiencia BA

Todo el día habrá una plaza de inflables, una plataforma 360° y un sector de juego para adolescentes. El cronograma completo de presentaciones en vivo es el siguiente:

16:15: Presentación de DJ Francois .

16:00: Show itinerante de circo y malabares .

17:30 Sele Masessa & Virrshi DJ .

19:20: Stream en vivo con Martín Cirio y Bandana .

21.10: Axel Caram.

Habrá un show itinerante de circo y malabares a las 16 horas. Foto: Buenos Aires Ciudad

Y estas actividades serán llevadas a cabo durante el día:

Un stand de glitters y maquillaje que estará de 17:00 a 19:30 hs .

Un espacio de arte de 16:30 a 18:30 hs.

Qué se podrá comer en el festival este fin de semana

Durante todo el recorrido, el festival contará con la presencia de 18 food trucks y opciones para todos los gustos: hamburguesas, pastas, sándwiches, cafetería y propuestas dulces.

El festival contará con la presencia de 18 food trucks y opciones para todos los gustos que partirán de los $5.000. Foto: Buenos Aires Ciudad

Los precios partirán de los 5.000 pesos en cafés y desde los 10.000 pesos en restaurantes.