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Arte, gastronomía y música: el innovador evento en una plantación de arándanos que reúne las obras de Lino Palacio y su familia

Se trata de “Arte en la plantación”, un evento homenaje que organiza la familia del humorista gráfico, Lino Palacio, creador del personaje Don Fulgencio, y que tendrá lugar el 31 de octubre en Suipacha. En diálogo con Canal 26, su nieto y esposa nos cuentan por qué hay que estar presente.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Evento en Suipacha con las obras del dibujante Lino Palacio
Cómo es el evento en Suipacha con las obras del dibujante Lino Palacio. Foto: Arte en la Plantación
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Me acuerdo que cuando tenía algo así como 10 años mi mamá le dijo algo a mi papá que me causó entre gracia y curiosidad. Fan del cómic y coleccionista aficionado, mi padre siempre atesoró diferentes figuras de superhéroes de DC y otras tantas historietas en su biblioteca. Un día, mi madre, en tono jocoso, le manifestó: “No sé para qué tenés esos muñecos, parecés Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia”. Entre risas, ese nombre me quedó en la mente.

¿Quién sería ese tal Don Fulgencio? ¿Existiría en la realidad? Con el tiempo, supe que se trataba de un célebre personaje de historieta creado por el dibujante y humorista gráfico Lino Palacio (1902-1984) en 1938. El señor era un empresario acaudalado, pero que conservaba algunas conductas infantiles. De ahí su notable slogan.

Palacio es uno de los grandes representantes del humor gráfico en la Argentina. De hecho, desarrolló una extensa carrera en diarios, revistas y publicaciones infantiles. Un dato sobresaliente es que publicó su primera caricatura a los nueve años en la icónica Caras y Caretas.

Don Fulgencio, uno de los personajes de historieta que creó Lino Palacio
Don Fulgencio, uno de los personajes de historieta que creó Lino Palacio. Foto: cultura.gob.ar

Además de Don Fulgencio, Palacio creó otros personajes que quedaron en la memoria de la cultura nacional como Ramona y Avivato. También se desempeñó como caricaturista político con su seudónimo llamado Flax.

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En las próximas semanas, con el objetivo de darle valor a su legado en la historieta argentina, su familia ha organizado el evento “Arte en la plantación”. La misión de sus allegados es recuperar su historia y su obra a través de algunos de sus cuadros. Asimismo, será una oportunidad única para que los dibujos también dialoguen con los de Cecilia Palacio, su hija, y Félix Pardo de Tavera, su suegro.

En palabras de la familia de Lino Palacio: cómo será el evento “Arte en la Plantación”

El evento homenaje a estas tres figuras del arte y el dibujo argentino tendrá lugar el próximo sábado 31 de octubre a partir de las 11 de la mañana en Il Mirtilo, el campo de la familia Palacio ubicado en la Ruta Provincial 5 Kilómetro 22 en el partido bonaerense de Suipacha.

Il Mirtilo se encuentra rodeado de naturaleza y plantaciones de arándanos y forma parte del recorrido turístico de la Ruta del Queso de este municipio, conectado fuertemente con la comida tradicional argentina. En diálogo con Canal 26, el nieto de Lino Palacio, contó cómo surgió la idea de llevar a cabo esta propuesta.

Cómo es el evento "Arte en la plantación"
Tendrá lugar el sábado 31 de octubre a partir de las 11. Foto: Arte en la plantación

“Al fallecer Cecilia Palacio a principios de este año encontramos una cantidad de obras de su padre, de ella y de su abuelo, Felix Pardo de Tavera, un escultor que nos sorprendió con muy buenos cuadros. Nos pareció una buena idea y un homenaje compartir esa obra con gente que la apreciara”, indicó.

“Arte en la Plantación” es una propuesta que mezcla arte, gastronomía y música en contacto con la naturaleza. Sobre esta combinación tan llamativa, Marisa Imposti, esposa del nieto de Lino Palacio, mencionó: “Estudiamos la música y el menú. La música es instrumental porque nos parecía si había voces se corría la atención del evento. Luego con respecto al menú se estudió que sea un menú criollo porque estamos en medio de La Pampa argentina, pero al mismo tiempo gourmet, con muchos de los productos que se elaboran a partir de la fruta que cosechamos en nuestra plantación”.

Marisa considera que la propuesta es innovadora por donde se la mire, ya que se trata de contemplar arte fuera de una galería convencional. “Es un ámbito luminoso, lleno de verde. Todo esto hace que las obras se puedan observar en un contexto distinto”.

Cómo es el evento "Arte en la plantación"
"Arte en la plantación" mezcla gastronomía, música y cuadros. Foto: Arte en la plantación

Cómo llegar a Il Mirtilo, la plantación de arándanos donde se llevará a cabo el evento homenaje a Lino Palacio

Il Mirtilo se encuentra a 126 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y se puede llegar en automóvil en tan solo una hora y media. Para ello, hay que tomar Ruta Nacional 7 y luego Ruta Nacional 5.

Aquellas personas que tengan intenciones de participar del evento de arte y la experiencia gastronómica deben tener en cuenta que habrá que reservar su cupo para poder estar presente. Todas las consultas se pueden realizar al número 2324-34-3266 o en la página de Instagram @arteenlaplatación.

Cómo es el evento "Arte en la plantación"
"Arte en la plantación" tendrá lugar en una plantación de arándanos. Foto: Arte en la plantación

Hacia el final, Lino Palacio nieto reflexionó acerca de qué les gustaría transmitir a los asistentes: “Buscamos que la gente disfrute una experiencia sensorial y que se lleven a sus hogares el legado de estos artistas, reflejado en alguna obra que sepan disfrutar”.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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