Llega el primer Campeonato de la Montañita del mate: cuándo, dónde y cómo anotarse para participar gratis del evento

El viernes 16 de octubre se realizará el primer Campeonato de la Montañita en el Museo del Mate. Foto: Imagen generada con IA (ChatGPT)

Para los fanáticos del mate, preparar una buena montañita es “casi un arte”. Esa inclinación perfecta de la yerba que permite una cebada más duradera, con mejor estructura y sabor, dejará de ser un simple ritual cotidiano para convertirse en el centro de una inédita competencia. Este viernes 16 de octubre, a partir de las 18:00 horas, el Museo del Mate, en Avenida de Mayo 853 (CABA), será escenario de la primera edición del Campeonato de la Montañita.

La propuesta, organizada por Piporé, el Museo del Mate y Usina Matera, busca poner en valor uno de los gestos más característicos de la cultura matera argentina. Con reglamento, jurado especializado y pruebas de resistencia, el certamen promete combinar tradición, entretenimiento y conocimiento técnico.

Campeonato de la Montañita: el evento matero que busca coronar al mejor cebador de Argentina

La dinámica será tan sencilla como desafiante. Cada participante deberá concurrir con su propio mate, mientras que la organización proveerá la misma yerba, termo y bombilla para todos los competidores. Antes de comenzar, cada mate será inspeccionado y luego los concursantes contarán con hasta 5 minutos para construir su montañita.

El Campeonato de la Montañita proveerá la misma yerba, termo y bombilla para todos los competidores. Foto: Instagram museodelmate.argentina

A partir de allí comenzarán las rondas eliminatorias, donde se evaluará la firmeza de la estructura, su capacidad para resistir una caída corta y su durabilidad a lo largo de las sucesivas cebadas. El jurado estará integrado por profesionales vinculados al universo de la yerba mate.

El secreto de una montañita perfecta: la explicación técnica detrás de la competencia

Aunque el campeonato tiene una impronta lúdica, detrás de la competencia hay fundamentos técnicos. La estabilidad de una montañita depende de la superficie de contacto entre las partículas de yerba. Según explican los organizadores, las variedades sin palo favorecen una mayor compactación, mientras que la presencia de hoja y cierta cantidad de polvo contribuye a darle consistencia, espuma y mayor duración.

La presencia de hoja y cierta cantidad de polvo contribuye a darle consistencia, espuma y mayor duración. Foto: Instagram museodelmate.argentina

“Cada vez más gente busca yerbas intensas y de molienda fina, y muchas veces piensa que las mejores vienen de afuera. Con este campeonato queremos mostrar que una yerba argentina como Piporé Sin Palo también es ideal para armar una buena montañita”, indicó Juan Cruz Ramírez, representante de la marca.

Por su parte, Nicolás Geiskko, de Usina Matera, destacó el carácter innovador de la iniciativa: “Sabemos que un campeonato de montañita suena raro. Por eso lo hacemos en serio: con reglamento, jurado y pruebas que muestran por qué una montañita se sostiene y otra se cae”.

Inscripción gratis y premios: qué ganan los participantes del Campeonato de la Montañita

La inscripción para competir es gratuita, está destinada a mayores de 18 años y permanecerá abierta hasta el miércoles 14 de octubre a las 23:59. Los cupos son limitados y la organización realizará una selección entre quienes completen el formulario de inscripción.

La inscripción para competir es gratuita y permanecerá abierta hasta el miércoles 14 de octubre. Foto: Instagram museodelmate.argentina

Todos los participantes recibirán un paquete de Piporé Sin Palo. Además, el primer puesto obtendrá un premio compuesto por 5 kilos de yerba Piporé Sin Palo, una mochila de la marca, un kit matero del Museo del Mate con termo, mate y yerbera grabados, junto con una bombilla Purinox. El segundo y el tercer lugar también serán distinguidos con productos del Museo del Mate y yerba Piporé Sin Palo.

Entrada libre y barra de mate: cómo vivir la competencia aunque no participes

Quienes quieran seguir la competencia sin participar también podrán hacerlo. La entrada será libre y gratuita, con inscripción previa a través del mismo formulario. El público podrá observar las distintas instancias del campeonato desde el espacio central del museo y el entrepiso, además de disfrutar de una barra de mate especialmente preparada para la ocasión.

La entrada al Museo del Mate será libre y gratuita, con inscripción previa a través del mismo formulario. Foto: Instagram museodelmate.argentina

Más allá de la competencia, el evento matero se perfila como una celebración de una costumbre profundamente arraigada en la identidad argentina. Porque si el mate es un símbolo nacional, la montañita, desde ahora, también tendrá sus propios campeones.

Datos importantes del Campeonato de la Montañita del mate