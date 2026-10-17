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Extraterrestres en la Patagonia: La Ovejas, el pueblo donde Diego Reinhold fue en busca de luces extrañas

Los vecinos de este pueblo neuquino relatan avistajes de ovnis, el último unas semanas atrás. Dónde queda el mirador La Puntilla, dedicado especialmente al tema.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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Como contó Diego Reinhold en "Otro día perdido", en Las Ovejas se producen avistajes de ovnis. Foto: Pato Daniele
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Las leyendas (o verdades) sobre la presencia extraterrestre en la Argentina vienen desde décadas atrás y hasta hubo un especialista nacional en el tema, Fabio Zerpa. La curiosidad sobre el tema siempre está presente y a veces son las propias celebridades las que lo traen nuevamente al primer plano.

Recientemente fue el actor Diego Reinhold, uno de los protagonistas en teatro de “La función que sale mal”, quien reconoció ante Mario Pergolini en “Otro día perdido” que ve luces, asociándolas con la presencia de seres de otros planetas.

Tan preocupado lo tiene este tema, que para él es cotidiano, que contó durante su participación en el ciclo de El Trece que alquiló un auto y manejó casi 1.400 kilómetros hasta el pueblo neuquino Las Ovejas para ver personalmente el mirador de ovnis que instaló allí la gobernación.

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Como contó Diego Reinhold en "Otro día perdido", en Las Ovejas se producen avistajes de ovnis. Foto: Pato Daniele

El actor contó que tuvo varias experiencias de encuentros cercanos pero no reveló durante la entrevista si alguna de ellas se concretó en el norte de la provincia de Neuquén.

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Cómo es el mirador de ovnis de Las Ovejas

Las Ovejas en un pueblo bastante grande para la zona, tiene unos 1800 habitantes y se llega hasta allí a través de las rutas nacionales 22 hacia el oeste, la 40 hacia el norte, hasta Chos Malal, y de allí por la RP 43.

Entre montañas, ríos y lagunas, ofrece actividades de aventura: ciclismo de montaña, kayakismo, cabalgatas. Ríos de agua transparente bajan de la Cordillera de los Andes: Nahueve, Neuquén, Buraleo, ideales para la pesca deportiva.

A lo largo de la ruta se ven casitas pintadas de amarillo y rojo, dedicadas a San Sebastián, al que la comunidad local es muy devota,tanto es así que todos los años en el mes de enero se celebra una gran fiesta en su honor.

A unos 5 ó 6 kilómetros del pueblo en dirección hacia Varvarco, se encuentra el particular Mirador La Puntilla, especial para avistaje de ovnis y fenómenos ufológicos, que ofrece una vista imponente del cañón del río Neuquén, las barrancas de la Cordillera del Viento y una perspectiva cercana al volcán Domuyo. Cuenta con una pasarela, senderos y miradores diseñados para la observación del cielo nocturno y lo que aparezca en él.

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Como contó Diego Reinhold en "Otro día perdido", en Las Ovejas se producen avistajes de ovnis. Foto: Pato Daniele

Extraterrestres verdes dan la bienvenida

Tal como contó Reinhold, la cartelería del mirador está plagada de rostros de seres verdes con las indicaciones del lugar y, adentrándose en el sendero así delimitado aparece un ser verde, bípedo y con ojos negros saltones que tiene en sus brazos a una cabrita. Punto imprescindible de fotos grupales e individuales que indica exactamente la característica de ese mirador.

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Como contó Diego Reinhold en "Otro día perdido", en Las Ovejas se producen avistajes de ovnis. Foto: Pato Daniele

El lugar se vincula con la zona de Colo Michi Co, un parque arqueológico con figuras geométricas y arte rupestre, que popularmente es considerado una “puerta cósmica” de ingreso para fenómenos anómalos.

Los locales relatan el avistaje de luces extrañas y objetos que se mueven en silencio. Los pobladores, como el suegro de Ariel Morales, guía de la agencia turística Rumbo Norte, quien contó que unas semanas atrás vio en su campo ubicado en la zona una esfera enorme de luz parada a la distancia y que estuvo sin moverse al menos durante una hora.

Es por esto que el sitio se convirtió en un atractivo de turismo ufológico para seguidores del tema y curiosos de todo el país. Claro que para lograr el avistaje hay que armarse de paciencia o dejar que la casualidad los sorprenda.

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Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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