En 2016, una familia del puerto de Mar del Plata convirtió una receta casera en un alfajor de 100 gramos: lo hizo con 50 gramos de dulce de leche y sin conservantes

Los alfajores que revolucionaron "La Feliz" Foto: Instagram @malfatti.alfajores

En una ciudad donde el alfajor se transformó en uno de los recuerdos más tradicionales de las vacaciones, destacarse no parece sencillo. Sin embargo, una familia vinculada con el puerto de Mar del Plata encontró una manera de hacerlo: creó un alfajor artesanal de 100 gramos, con aproximadamente 50 gramos de dulce de leche.

Así nació Malfatti, una marca cuyo nombre significa “mal hechos” en italiano. La expresión surgió por los primeros chocolates que la familia preparaba sin moldes ni formas perfectas. Aquello que parecía una imperfección terminó convirtiéndose en su identidad.

Detrás del proyecto se encuentran Orlando Di Meglio y Susana Di Meglio. Él había trabajado durante años en el sector pesquero, mientras que ella preparaba alfajores y chocolates para compartir en reuniones familiares. La combinación de ambos mundos dio origen a una nueva historia dentro de la tradición dulce marplatense.

El cambio de vida que comenzó con una receta familiar

Después de pasar décadas vinculado con la actividad pesquera, Orlando Di Meglio decidió cerrar aquella etapa. La posibilidad de empezar un nuevo emprendimiento apareció dentro de su propia casa.

Susana Di Meglio recibía elogios cada vez que cocinaba sus alfajores. En 2016 realizó un curso de bombonería, perfeccionó sus conocimientos sobre chocolate y comenzó a considerar la posibilidad de transformar aquella afición en un proyecto comercial.

La noche más dulce del año ya tiene fecha Foto: Instagram @malfatti.alfajores

Los primeros productos eran chocolates caseros sin molde. Como no tenían una apariencia uniforme, la familia los llamó Malfatti, una palabra italiana utilizada para referirse a algo “mal hecho”. En lugar de ocultar esa característica, la convirtieron en el nombre de la marca.

El emprendimiento tomó forma comercial alrededor de 2017 y pasó de producir para familiares y amigos a contar con un obrador en la zona portuaria de Mar del Plata. Así, sus raíces italianas, el trabajo familiar y la identidad del puerto quedaron reunidos en un mismo producto.

El alfajor de 100 gramos que desafió el tamaño tradicional

La gran diferencia de Malfatti está a la vista. Cada alfajor pesa alrededor de 100 gramos y contiene cerca de 50 gramos de dulce de leche, una cantidad que lo coloca por encima de muchas versiones tradicionales.

Su receta combina tapas horneadas a mano, abundante relleno y cobertura de chocolate semiamargo. Además, la marca señala que sus productos se elaboran sin aditivos ni conservantes, conservando una impronta artesanal.

Alfajores Foto: Instagram @malfatti.alfajores

El tamaño no funciona solamente como una estrategia visual. Las tapas deben tener suficiente estructura para sostener el relleno, mientras que el chocolate semiamargo ayuda a equilibrar la intensidad del dulce de leche. El resultado se acerca más a una porción de pastelería que a una golosina convencional.

Mar del Plata y una tradición alfajorera de casi un siglo

Malfatti nació en una ciudad con una extensa historia relacionada con el alfajor. Hacia fines de la década de 1930, la Confitería Pueyrredón ya elaboraba y vendía sus propias versiones. Durante los años siguientes aparecieron nuevos establecimientos y marcas que ayudaron a convertir este producto en un símbolo turístico.

La historia de Malfatti, el gigante dulce que duplica a los clásicos Foto: Instagram @malfatti.alfajores

En 1947, Demetrio Elíades, Benjamín Sisterna, Luis Sbaraglia y el pastelero Toribio González participaron en el nacimiento de Havanna. Dos años después, Edmundo Vargas y Concepción Caprioli abrieron el obrador de los alfajores Mary.

Con el crecimiento del turismo, las cajas de alfajores se volvieron el regalo infaltable antes de abandonar la ciudad. La tradición alcanzó tal importancia que el alfajor fue declarado patrimonio intangible de Mar del Plata mediante la Ordenanza 25.981, por su valor cultural, productivo e histórico.

De los chocolates “mal hechos” a un nuevo clásico marplatense

Aunque apareció varias décadas después que las marcas fundacionales, Malfatti consiguió construir una identidad propia. Su diferencial combinó el gran tamaño, la elaboración artesanal, las raíces italianas y el origen portuario.

La fábrica de la empresa está ubicada en Rondeau 477, en Mar del Plata. Allí se elaboran alfajores y otros productos, como chocolates, tabletas y galletitas bañadas.

Detrás de sus 100 gramos de masa, chocolate y dulce de leche se encuentra algo más que un alfajor XL. Está la historia de una familia que dejó atrás la pesca, recuperó una receta casera y encontró en una supuesta imperfección el nombre perfecto para comenzar una nueva vida.