La noche más dulce del año ya tiene fecha: el evento que celebra al alfajor argentino con una novedad histórica

La noche más dulce del año ya tiene fecha Foto: Instagram @malfatti.alfajores

En Argentina, pocos alimentos despiertan tanta nostalgia como el alfajor. Está presente en el recreo de la escuela, en los kioscos de barrio, en las meriendas familiares y en las valijas de quienes regresan de vacaciones.

Puede estar relleno con dulce de leche, frutas o mousse, y cubierto con chocolate, merengue o azúcar. Sin embargo, todas sus versiones comparten algo: una historia que atravesó continentes y generaciones.

En ese contexto, La Noche de los Alfajores 2026 se prepara para reunir nuevamente a fabricantes, comercios y fanáticos de esta golosina emblemática. El evento se realizará el viernes 13 y sábado 14 de noviembre, con promociones, degustaciones y propuestas especiales.

Cuándo es La Noche de los Alfajores 2026

La celebración tendrá lugar durante dos jornadas consecutivas: el 13 y 14 de noviembre de 2026.

A lo largo del evento podrán participar kioscos, cafeterías, chocolaterías, fábricas, tiendas especializadas y emprendimientos artesanales. También se espera la presencia de comercios online con envíos a distintas regiones.

Alfajores Foto: Instagram @malfatti.alfajores

Cada marca tendrá la posibilidad de presentar descuentos, combos, degustaciones o nuevos productos, aunque las promociones específicas dependerán de los establecimientos adheridos.

La lista definitiva de locales y fabricantes será informada a medida que se acerque la fecha.

La novedad que marcará un antes y un después

La próxima edición tendrá una particularidad histórica: La Noche de los Alfajores dejará de ser una celebración exclusivamente argentina.

Por primera vez, la iniciativa llegará a Uruguay, otro país profundamente relacionado con el dulce de leche y la tradición alfajorera.

De esta manera, consumidores argentinos y uruguayos podrán conocer nuevos emprendimientos, comparar sabores y acceder a promociones desarrolladas especialmente para esas jornadas.

Alfajor Simkolate Foto: simkolate.com.ar

La expansión demuestra que el alfajor ya no es solamente una golosina de kiosco. Actualmente existe un amplio universo de productores artesanales que experimentan con coberturas, frutos regionales, harinas y rellenos innovadores.

El origen del alfajor: una historia que comenzó lejos de Argentina

Aunque hoy es considerado un emblema nacional, el alfajor no nació en Argentina. Sus antecedentes se encuentran en antiguas preparaciones árabes elaboradas con miel, frutos secos, pan molido y especias.

Estas recetas llegaron a la península ibérica durante la presencia musulmana y se incorporaron gradualmente a la gastronomía española. Más tarde, los conquistadores introdujeron la preparación en América.

En el territorio rioplatense, el producto fue adaptándose a los ingredientes y gustos locales. El dulce de leche se convirtió en su relleno característico y las tapas adquirieron distintas texturas y formatos.

Así comenzó a desarrollarse el alfajor argentino tal como se conoce actualmente.

Córdoba, Santa Fe y Mar del Plata, protagonistas de su evolución

Una de las versiones más conocidas vincula el formato redondo con Augusto Chammás, un químico francés instalado en Córdoba durante el siglo XIX. Según la tradición, utilizó un vaso para cortar la masa circular y diferenciarla de otras preparaciones.

En Santa Fe, el alfajor adquirió otra identidad. Su receta tradicional combina tapas finas y crocantes, abundante dulce de leche y cobertura de merengue.

Alfajores Foto: Ecos de tandil

Con el avance del siglo XX, Mar del Plata también ocupó un lugar fundamental. Las cajas de alfajores cubiertos con chocolate comenzaron a convertirse en el recuerdo clásico de las vacaciones.

Llevar alfajores para familiares y amigos pasó a ser una costumbre. De esta forma, el producto dejó de representar únicamente a una región y conquistó los kioscos de todo el país.

Una celebración para descubrir nuevos sabores

La Noche de los Alfajores reunirá a empresas tradicionales y pequeños productores que buscan renovar el mercado con combinaciones originales.

Además de aprovechar posibles promociones, los visitantes podrán conocer elaboraciones que no suelen encontrarse en los comercios convencionales. Las degustaciones y los lanzamientos servirán como una vidriera para los emprendimientos regionales.

Mientras se espera la presentación de la lista completa de participantes, hay dos fechas para guardar: viernes 13 y sábado 14 de noviembre de 2026.

Durante esas jornadas, Argentina y Uruguay compartirán una celebración alrededor de un producto que recorrió continentes y siglos hasta transformarse en uno de los grandes símbolos gastronómicos del Río de la Plata.