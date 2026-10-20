Mientras BTS canta en La Plata, Buenos Aires tendrá un festival coreano con entrada gratis, gastronomía y K-pop

El Hanguk Fest celebrará la cultura coreana gratis en Buenos Aires. Foto: Centro Cultural Coreano

Este domingo 25 de octubre se celebrará a la cultura coreana con el Hanguk Fest 2026, un festival que reunirá gastronomía, música, K-beauty, tradiciones y diferentes expresiones de Corea del Sur, en el Parque Los Andes del barrio porteño de Chacarita. El encuentro se hará de 12 a 19.

En la intersección de las avenidas Jorge Newbery y Corrientes, el público podrá recorrer más de 50 stands, disfrutar de espectáculos y participar de distintas experiencias, con entrada libre y gratuita.

Y llega justo al mismo tiempo que BTS, uno de los grupos de K-pop más reconocidos del mundo, se presenta en el Estadio Unico de La Plata, conformando su primera visita al país. Este hito, junto al concierto de Stray Kids del mes pasado, pone a Corea en el centro de la agenda del entretenimiento, y coincide con una nueva oportunidad para descubrir otras expresiones del país asiático.

El Hanguk Fest celebrará la cultura coreana gratis en Buenos Aires. Foto: Centro Cultural Coreano

Qué es la oledada Hallyu

El fenómeno forma parte de la oleada Hallyu u “ola coreana”, que en los últimos años trascendió las fronteras del país asiático. Esto se debió al éxito global del K-pop y los K-dramas, junto con la creciente popularidad de la gastronomía, las películas y series, la cosmética de vanguardia y las tendencias de moda que convirtieron al país en un referente cultural que también gana cada vez más seguidores en la Argentina. Tanto que el 22 de noviembre se declaró Día Nacional del Kimchi en nuestro país, el plato coreano.

En ese contexto, Hanguk Fest propone un recorrido por los sabores, las tendencias y las tradiciones coreanas. El evento se realizará en el marco de Tecweek 2026, la iniciativa impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que reúne propuestas vinculadas con la tecnología, la innovación y las industrias creativas.

Qué se podrá probar en el Hanguk Fest

La gastronomía será una de las grandes protagonistas. En los stands, una importante parte estará dedicada a la cocina coreana, con opciones gastronómicas desde $10.000 para probar platos tradicionales, comidas al paso, snacks, bebidas y productos típicos.

Entre las opciones destacadas habrá pollo frito coreano, tteokbokki -pasteles de arroz que suelen servirse con salsa picante-; gimbap, una preparación de arroz y distintos ingredientes envueltos en alga, mandu (empanaditas coreanas) y kimchi (foto abajo), el fermentados más representativos de la gastronomía del país.

El Hanguk Fest celebrará la cultura coreana gratis en Buenos Aires. Foto: Centro Cultural Coreano

También se podrán probar los populares panchos coreanos, además de preparaciones como el bulgogi-deopbap, un plato de arroz con carne marinada, y el jeyuk-deopbap, que combina arroz con cerdo condimentado en una salsa picante.

Las propuestas se completarán con helados coreanos, snacks y una variedad de bebidas típicas, en un recorrido que permitirá conocer tanto los clásicos de la cocina coreana como algunos de los productos que forman parte de su consumo cotidiano. Además se podrá participar de un taller para aprender a preparar kimchi de la mano de Anais Lee.

K-beauty, K-dramas, música y tradiciones

Además de la oferta gastronómica, el festival contará con una feria de productos de belleza, merchandising y otros artículos vinculados con la cultura coreana. La K-beauty tendrá su propio espacio de la mano de KoraSkinLab y Skinko, mientras que Hyundai participará con una exhibición de vehículos.

La programación incluirá además la participación de Gloria Lee, conocida como Filum, influencer especializada en cosmética coreana y K-moda, quien dará una charla especial sobre hanbok, los trajes tradicionales. Además, la creadora de contenido Luisina Delulu ofrecerá una charla para descubrir los K-dramas y entender qué serie o película coreana elegir según los gustos de cada espectador y en qué plataformas pueden verse.

El Hanguk Fest celebrará la cultura coreana gratis en Buenos Aires. Foto: Centro Cultural Coreano

Durante toda la jornada, el escenario central ofrecerá una programación de música, danza y espectáculos. Habrá competencias de K-pop, clases para aprender coreografías, DJ sets y un homenaje especial a BTS a cargo de Korem y Mati Pergolini, además de una presentación de fandancers del grupo Intikilla.

La apertura estará a cargo del Centro Cultural Coreano, con un espectáculo de danza y percusión tradicional. También se presentará Yoon Company Danza Coreana, con sus danzas tradicionales y abanicos coreanos, y el grupo de percusión Nuripae Samulnori.

La jornada contará además con la presencia del embajador de la República de Corea en Argentina, S.E. Chong Hwa Lee, como parte de una celebración que busca fortalecer el intercambio cultural y los vínculos entre ambas comunidades.

El Hanguk Fest celebrará la cultura coreana gratis en Buenos Aires. Foto: Centro Cultural Coreano

Este festival está organizado por la Asociación Civil de Coreanos en Argentina y Hansang, la Asociación Civil de Gastronómicos Coreanos en Argentina, y cuenta con el apoyo de la Embajada, el Centro Cultural Coreano y KOTRA (Agencia de Promoción del Comercio y la Inversión de Corea). En caso de lluvia el evento se posterga para realizarse el 1º de noviembre.

Cronograma de actividades del Hanguk Fest

12:15: Show de danza y percusión tradicional patrocinado por el Centro Cultural Coreano

12:50: Palabras institucionales, presencia del Embajador de la República de Corea, S.E. Chong Hwa Lee

13:10: Danza Tradicional Coreana por Yoon Company Danza Coreana

13:40: K-Beauty y Hanbok Fashion a cargo de Gloria Lee

14:00: KPOP Battle, competencia de grupos fandancers

15:10: Nuripae Samulnori, show del grupo de percusión coreana

15:30: Taller de kimchi a cargo de Anais Lee

15:50: Kpop DJ Set / Korem & Mati Pergolini

16:40: Clase sobre K-dramas a cargo de Luisina Delulu, influencers de series asiáticas

17:10: Nuripae Samulnori show del grupo de percusión coreana

17:30: Clase Coreo kpop a cargo de Cami Magallanes, fundadora de JK-Dance y ex participante del Concurso KPOP Latam.

18:00: Sorteos

18:20: Homenaje a BTS Dj Set / Korem y Mati Pergolini

18:50: Performance BTS Fandancers por Intikilla

Cómo llegar al parque Los Andes