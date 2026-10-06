BT21 llegó a Cinemark Argentina: cuánto salen los peluches coleccionables de BTS y cómo conseguirlos

Los siete personajes de BT21 llegaron a Cinemark Argentina con una edición especial para las fans de BTS. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Hay algo que las fans de BTS conocen muy bien: cuando aparece un nuevo producto de BT21, no quererlo es prácticamente imposible. Esta vez, la novedad llegó a los cines argentinos: Cinemark incorporó los Minimark BT21, una colección especial que reúne a los siete personajes inspirados en los integrantes de la banda surcoreana.

La propuesta ya está disponible en los complejos de Cinemark Argentina y puede convertirse en una nueva tentación para las ARMY que disfrutan coleccionar productos relacionados con el grupo. Y hay un detalle que hace todavía más interesante la compra: el personaje se descubre al abrir el producto.

Koya, RJ, Shooky, Mang, Chimmy, Tata y Cooky son los personajes que integran la colección de Minimark BT21. Foto: Cinemark Argentina.

Qué personajes de BT21 se pueden conseguir

La colección está formada por los siete integrantes del universo BT21:

Koya

RJ

Shooky

Mang

Chimmy

Tata

Cooky

Cada uno de ellos está asociado al universo creado en colaboración entre BTS y LINE FRIENDS, que convirtió a los personajes en mucho más que simples mascotas del grupo.

Por eso, para muchas fans, la gracia no está solamente en llevarse un vaso del cine, sino en descubrir cuál de los siete personajes aparece y tratar de completar toda la colección.

Los Minimark BT21 incluyen una miniatura coleccionable y el personaje se descubre recién al abrir el producto. Foto: Bangtan Store.

Cuánto sale el Minimark BT21 en Cinemark

Las fans que quieran conseguir el producto tienen distintas alternativas, de acuerdo con su membresía en Cinemark Club.

El vaso Minimark BT21 cuesta:

$19.000 para quienes no son socios de Cinemark Club.

$16.915 para socios Club Black.

$11.800 + 41.000 puntos para socios que quieran utilizar sus puntos.

Cuánto sale el combo BT21 con pochoclos

Cinemark también ofrece un combo Minimark BT21, que incluye pochoclos.

En este caso, los precios son:

$32.000 para quienes no son socios.

$27.965 para socios de Cinemark Club.

$19.600 + 67.000 puntos mediante canje.

De esta manera, las ARMY tienen diferentes opciones para conseguir el coleccionable, ya sea pagando el precio correspondiente o utilizando los puntos acumulados en el programa de beneficios.

Las ARMY pueden conseguir los coleccionables de BT21 de manera individual o a través de un combo que incluye pochoclos. Foto: Instagram / pyltoys.

BT21 y BTS: cómo nació el universo de los personajes

BT21 nació de una colaboración entre BTS y LINE FRIENDS y rápidamente se transformó en uno de los universos más reconocibles asociados al grupo.

La propuesta permitió que los integrantes de BTS participaran en la creación de personajes que luego comenzaron a protagonizar todo tipo de productos y colaboraciones. Así aparecieron Koya, RJ, Shooky, Mang, Chimmy, Tata y Cooky, cada uno con su propia personalidad y estética.

Con el paso del tiempo, BT21 logró trascender el fandom y se convirtió en una franquicia global con productos coleccionables, ropa, accesorios y colaboraciones con diferentes marcas.