comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

BT21 llegó a Cinemark Argentina: cuánto salen los peluches coleccionables de BTS y cómo conseguirlos

Koya, RJ, Shooky, Mang, Chimmy, Tata y Cooky ya están disponibles en los cines de la cadena. Hay distintas opciones para conseguir los Minimark BT21 y una sorpresa que hará todavía más emocionante la colección: no sabés cuál personaje te tocará hasta abrirlo.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los siete personajes de BT21 llegaron a Cinemark Argentina con una edición especial para las fans de BTS.
Los siete personajes de BT21 llegaron a Cinemark Argentina con una edición especial para las fans de BTS. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Hay algo que las fans de BTS conocen muy bien: cuando aparece un nuevo producto de BT21, no quererlo es prácticamente imposible. Esta vez, la novedad llegó a los cines argentinos: Cinemark incorporó los Minimark BT21, una colección especial que reúne a los siete personajes inspirados en los integrantes de la banda surcoreana.

La propuesta ya está disponible en los complejos de Cinemark Argentina y puede convertirse en una nueva tentación para las ARMY que disfrutan coleccionar productos relacionados con el grupo. Y hay un detalle que hace todavía más interesante la compra: el personaje se descubre al abrir el producto.

Vaso Minimark BT21.
Koya, RJ, Shooky, Mang, Chimmy, Tata y Cooky son los personajes que integran la colección de Minimark BT21. Foto: Cinemark Argentina.

Qué personajes de BT21 se pueden conseguir

La colección está formada por los siete integrantes del universo BT21:

  • Koya
  • RJ
  • Shooky
  • Mang
  • Chimmy
  • Tata
  • Cooky

Cada uno de ellos está asociado al universo creado en colaboración entre BTS y LINE FRIENDS, que convirtió a los personajes en mucho más que simples mascotas del grupo.

Contenido Recomendado

K-Pop con entrada gratis en CABA:cuándo y dónde será el concurso que reúne a fans de todo el país

K-Pop con entrada gratis en CABA: cuándo y dónde será el concurso que reúne a fans de todo el país

BTS se bajó de los Premios Grammy 2027:por qué decidió no postular su música y qué hay detrás de la polémica

BTS se bajó de los Premios Grammy 2027: por qué decidió no postular su música y qué hay detrás de la polémica

Por eso, para muchas fans, la gracia no está solamente en llevarse un vaso del cine, sino en descubrir cuál de los siete personajes aparece y tratar de completar toda la colección.

BT21; peluches; BTS.
Los Minimark BT21 incluyen una miniatura coleccionable y el personaje se descubre recién al abrir el producto. Foto: Bangtan Store.

Cuánto sale el Minimark BT21 en Cinemark

Las fans que quieran conseguir el producto tienen distintas alternativas, de acuerdo con su membresía en Cinemark Club.

El vaso Minimark BT21 cuesta:

  • $19.000 para quienes no son socios de Cinemark Club.
  • $16.915 para socios Club Black.
  • $11.800 + 41.000 puntos para socios que quieran utilizar sus puntos.

Cuánto sale el combo BT21 con pochoclos

Cinemark también ofrece un combo Minimark BT21, que incluye pochoclos.

En este caso, los precios son:

  • $32.000 para quienes no son socios.
  • $27.965 para socios de Cinemark Club.
  • $19.600 + 67.000 puntos mediante canje.

De esta manera, las ARMY tienen diferentes opciones para conseguir el coleccionable, ya sea pagando el precio correspondiente o utilizando los puntos acumulados en el programa de beneficios.

Vaso Minimark BT21.
Las ARMY pueden conseguir los coleccionables de BT21 de manera individual o a través de un combo que incluye pochoclos. Foto: Instagram / pyltoys.

BT21 y BTS: cómo nació el universo de los personajes

BT21 nació de una colaboración entre BTS y LINE FRIENDS y rápidamente se transformó en uno de los universos más reconocibles asociados al grupo.

La propuesta permitió que los integrantes de BTS participaran en la creación de personajes que luego comenzaron a protagonizar todo tipo de productos y colaboraciones. Así aparecieron Koya, RJ, Shooky, Mang, Chimmy, Tata y Cooky, cada uno con su propia personalidad y estética.

Con el paso del tiempo, BT21 logró trascender el fandom y se convirtió en una franquicia global con productos coleccionables, ropa, accesorios y colaboraciones con diferentes marcas.

BTSK-popCineColección
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Rossana Chahla propone eliminar 59 tasas municipales para reducir costos a vecinos y comerciantes en San Miguel de Tucumán

Rossana Chahla propone eliminar 59 tasas municipales para reducir costos a vecinos y comerciantes en San Miguel de Tucumán

La Justicia frenó el decreto de Milei y ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Javier Milei inicia una gira por el interior:los principales ejes de las reuniones que mantendrá con gobernadores aliados

En plena campaña por el balotaje en Brasil, Javier Milei vuelve a EE.UU. y compartirá un evento con el hermano de Flávio Bolsonaro

Economía

El Banco Mundial recortó de 3,6% a 2,1% la proyección de crecimiento de la Argentina para este año

El Banco Mundial recortó de 3,6% a 2,1% la proyección de crecimiento de la Argentina para este año

Una histórica fábrica láctea de Santa Fe cerrará sus puertas:qué pasará con los 54 trabajadores

Tras las elecciones en Brasil, las acciones se recuperaron y el Riesgo País cedió algunos puntos:cómo cerró el dólar

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Internacionales

Buscan 2 voluntarios para trabajar 6 meses en una isla desierta de Irlanda:ofrecen alojamiento y comida durante la estadía

Buscan 2 voluntarios para trabajar 6 meses en una isla desierta de Irlanda: ofrecen alojamiento y comida durante la estadía

Francia probó el misil nuclear M51.3 desde un submarino:qué características tiene y los detalles del lanzamiento

Alerta por peste neumónica en Rusia:la OMS pidió información tras la muerte de una trabajadora

Francis Halzen, Premio Nobel de Física:“Esta era una especie de aventura en la que el éxito no estaba garantizado y tuvimos suerte de superar los diversos retos”