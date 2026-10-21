Fue fundado en 1963 y tiene 63 años de historia: el restaurante de la Patagonia famoso por su cocina mediterránea

Cantina El Náutico. Foto: página web El Náutico.

En pleno corazón de Puerto Madryn, provincia de Chubut, existe un restaurante que lleva más de seis décadas ofreciendo platos tradicionales de la cocina argentina y mediterránea. Se trata de Cantina El Náutico, un establecimiento fundado en 1963 que se convirtió en una referencia gastronómica de la ciudad patagónica gracias a sus preparaciones con pescados, mariscos y recetas familiares.

Cantina El Náutico: el restaurante de Puerto Madryn que conserva una tradición desde 1963

La historia de Cantina El Náutico comenzó en 1963, cuando Ángel Bordenave decidió abrir un pequeño restaurante gastronómico en una ciudad que todavía atravesaba sus primeras etapas de crecimiento turístico y urbano.

Con el paso de los años, aquel emprendimiento familiar logró consolidarse y convertirse en un espacio elegido tanto por habitantes de Puerto Madryn como por turistas que visitan la región para conocer sus paisajes y su gastronomía.

Cantina El Náutico. Foto: página web El Náutico.

Según la historia publicada en el sitio del restaurante, tres generaciones de la familia Bordenave participaron de su trayectoria: Ángel Bordenave, su hijo Ariel Bordenave y un tercer integrante de la familia que lleva el nombre del fundador.

El establecimiento también recibió a personalidades del deporte, la política y el espectáculo. Parte de esa historia quedó reflejada en su decoración, que incluye fotografías de figuras que pasaron por el lugar. “Con más de 50 años, nuestro restaurante ha recibido figuras y turistas de todo el mundo. Especializados en platos a base de Pescados y Mariscos”, destacan en su perfil.

Qué comer en Cantina El Náutico: los platos de mariscos que se destacan en su carta

Uno de los principales atractivos de Cantina El Náutico es su propuesta gastronómica centrada en los productos del mar. Su carta combina preparaciones tradicionales de la cocina patagónica con especialidades mediterráneas.

Entre los platos que aparecen destacados en su oferta gastronómica se encuentran:

Vieiras gratinadas: una de las especialidades por las que es reconocido el restaurante.

Rabas fritas: una entrada clásica para quienes prefieren los mariscos.

Cazuela de mariscos: una preparación que combina diferentes frutos del mar.

Pulpo a la gallega: una receta tradicional de la gastronomía española.

Brochette de langostinos: otra de las alternativas con productos marinos.

Salmón rosado grillado: una opción para quienes buscan pescado.

Cantina El Náutico. Foto: página web El Náutico.

Además, el restaurante ofrece alternativas con carnes, como el lomo al champiñón, y preparaciones dulces, entre ellas el tiramisú patagónico.

La propuesta permite conocer distintos sabores vinculados con la identidad gastronómica de Puerto Madryn, una ciudad donde los productos del mar ocupan un lugar destacado.

Dónde queda Cantina El Náutico y cómo reservar una mesa

Cantina El Náutico se encuentra en la avenida Julio Argentino Roca 790, en Puerto Madryn, provincia de Chubut.

El establecimiento está situado en una de las principales avenidas de la ciudad y forma parte de su circuito gastronómico, frecuentado por residentes y visitantes.

Cantina El Náutico. Foto: página web El Náutico.

Según los datos de contacto publicados por el restaurante, las reservas pueden consultarse telefónicamente al 0280 447-1404. Los horarios y la disponibilidad de mesas deben confirmarse antes de concurrir.

Con 63 años de trayectoria, Cantina El Náutico conserva una propuesta vinculada con la historia de Puerto Madryn y mantiene su lugar entre las opciones para quienes buscan disfrutar pescados, mariscos y platos tradicionales durante una visita a la Patagonia.