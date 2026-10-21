comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Fue fundado en 1963 y tiene 63 años de historia: el restaurante de la Patagonia famoso por su cocina mediterránea

En pleno centro de Puerto Madryn existe una cantina que es famosa por sus platos tradicionales desde 1963. “Con más de 50 años, nuestro restaurante ha recibido figuras y turistas de todo el mundo. Especializados en platos a base de Pescados y Mariscos”, remarcan en su perfil.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cantina El Náutico.
Cantina El Náutico. Foto: página web El Náutico.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En pleno corazón de Puerto Madryn, provincia de Chubut, existe un restaurante que lleva más de seis décadas ofreciendo platos tradicionales de la cocina argentina y mediterránea. Se trata de Cantina El Náutico, un establecimiento fundado en 1963 que se convirtió en una referencia gastronómica de la ciudad patagónica gracias a sus preparaciones con pescados, mariscos y recetas familiares.

Cantina El Náutico: el restaurante de Puerto Madryn que conserva una tradición desde 1963

La historia de Cantina El Náutico comenzó en 1963, cuando Ángel Bordenave decidió abrir un pequeño restaurante gastronómico en una ciudad que todavía atravesaba sus primeras etapas de crecimiento turístico y urbano.

Con el paso de los años, aquel emprendimiento familiar logró consolidarse y convertirse en un espacio elegido tanto por habitantes de Puerto Madryn como por turistas que visitan la región para conocer sus paisajes y su gastronomía.

Cantina El Náutico.
Cantina El Náutico. Foto: página web El Náutico.

Según la historia publicada en el sitio del restaurante, tres generaciones de la familia Bordenave participaron de su trayectoria: Ángel Bordenave, su hijo Ariel Bordenave y un tercer integrante de la familia que lleva el nombre del fundador.

Contenido Recomendado

Fue a comer a Elena, el restaurante del Four Seasons, y el ticket se viralizó:cuánto gastó y qué consumió

Elena opera como el espacio gastronómico del Four Seasons en Recoleta.

Tiene más de 140 años, fue una tanguería y hoy funciona como cafetería:la historia de un rincón escondido de Buenos Aires

Selena Café.

El establecimiento también recibió a personalidades del deporte, la política y el espectáculo. Parte de esa historia quedó reflejada en su decoración, que incluye fotografías de figuras que pasaron por el lugar. “Con más de 50 años, nuestro restaurante ha recibido figuras y turistas de todo el mundo. Especializados en platos a base de Pescados y Mariscos”, destacan en su perfil.

Qué comer en Cantina El Náutico: los platos de mariscos que se destacan en su carta

Uno de los principales atractivos de Cantina El Náutico es su propuesta gastronómica centrada en los productos del mar. Su carta combina preparaciones tradicionales de la cocina patagónica con especialidades mediterráneas.

Entre los platos que aparecen destacados en su oferta gastronómica se encuentran:

  • Vieiras gratinadas: una de las especialidades por las que es reconocido el restaurante.
  • Rabas fritas: una entrada clásica para quienes prefieren los mariscos.
  • Cazuela de mariscos: una preparación que combina diferentes frutos del mar.
  • Pulpo a la gallega: una receta tradicional de la gastronomía española.
  • Brochette de langostinos: otra de las alternativas con productos marinos.
  • Salmón rosado grillado: una opción para quienes buscan pescado.
Cantina El Náutico.
Cantina El Náutico. Foto: página web El Náutico.

Además, el restaurante ofrece alternativas con carnes, como el lomo al champiñón, y preparaciones dulces, entre ellas el tiramisú patagónico.

La propuesta permite conocer distintos sabores vinculados con la identidad gastronómica de Puerto Madryn, una ciudad donde los productos del mar ocupan un lugar destacado.

Dónde queda Cantina El Náutico y cómo reservar una mesa

Cantina El Náutico se encuentra en la avenida Julio Argentino Roca 790, en Puerto Madryn, provincia de Chubut.

El establecimiento está situado en una de las principales avenidas de la ciudad y forma parte de su circuito gastronómico, frecuentado por residentes y visitantes.

Cantina El Náutico.
Cantina El Náutico. Foto: página web El Náutico.

Según los datos de contacto publicados por el restaurante, las reservas pueden consultarse telefónicamente al 0280 447-1404. Los horarios y la disponibilidad de mesas deben confirmarse antes de concurrir.

Con 63 años de trayectoria, Cantina El Náutico conserva una propuesta vinculada con la historia de Puerto Madryn y mantiene su lugar entre las opciones para quienes buscan disfrutar pescados, mariscos y platos tradicionales durante una visita a la Patagonia.

RestauranteGastronomíaPuerto Madryn
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tiene 70.684 habitantes y se prepara para la Fiesta del Dulce de Leche:la ciudad bonaerense que reunirá a Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga en un gran evento regional

    Tiene 70.684 habitantes y se prepara para la Fiesta del Dulce de Leche: la ciudad bonaerense que reunirá a Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga en un gran evento regional

  2. Mientras BTS canta en La Plata, Buenos Aires tendrá un festival coreano con entrada gratis, gastronomía y K-pop

    Mientras BTS canta en La Plata, Buenos Aires tendrá un festival coreano con entrada gratis, gastronomía y K-pop

  3. Unos 750 habitantes, una montaña de 4.707 metros y 92.000 hectáreas protegidas:el pueblo escondido de Neuquén

    Unos 750 habitantes, una montaña de 4.707 metros y 92.000 hectáreas protegidas: el pueblo escondido de Neuquén

  4. Parece sacado de un cuento, pero queda en Buenos Aires:el campo de flores que todos quieren conocer

    Parece sacado de un cuento, pero queda en Buenos Aires: el campo de flores que todos quieren conocer

  5. Los Charros tocarán gratis en una fiesta de Lobos:fecha y lugar del evento que tendrá al lechón de campo asado como protagonista

    Los Charros tocarán gratis en una fiesta de Lobos: fecha y lugar del evento que tendrá al lechón de campo asado como protagonista
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei apuntó contra Pedro Sánchez en España:lo llamó “dictador” y pidió “sacar a los socialistas a patadas”

El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

Diputados sesiona este miércoles:discapacidad, deudas familiares y propiedad privada, los temas clave

Brasil respondió a los insultos de Javier Milei a Lula en X:“Es una declaración antidemocrática, desequilibrada e impropia del jefe de Estado de un país amigo”

Leonardo Nardini continúa su agenda bonaerense con actividades en Mar del Plata

Economía

Crisis en la industria textil:la Justicia abrió el concurso preventivo de Teddy Karagozian y lo unificó con el de Hilado SA

Una fila de máquinas de hilar que están una al lado de la otra.

Tras romper la barrera de los 700 puntos, el riesgo país cierra a la baja apoyado en la mejora de los bonos

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Política

Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI en España, pero la Casa Real le puso una condición:qué pasó

Javier Milei con el rey Felipe VI de España

La canción de Lali Espósito que Pedro Sánchez utilizó para responderle a Javier Milei:“Temazo argentino”

Donald Trump se enfrentó a un periodista en la Casa Blanca y lo amenazó:“Más te vale tener cuidado”

El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón:“Gracias por el apoyo y las oraciones”