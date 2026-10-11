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Tiene más de 140 años, fue una tanguería y hoy funciona como cafetería: la historia de un rincón escondido de Buenos Aires

El Tambito recuperó su arquitectura después de décadas de deterioro y abandono. En la actualidad, se convirtió en una reconocida cafetería y ofrece desayunos, almuerzos y meriendas en un entorno rodeado de naturaleza.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Selena Café.
Tiene más de 140 años, fue una tanguería y hoy funciona como cafetería. Foto: Instagram/selenacocina
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Durante años, una construcción escondida entre los Bosques de Palermo permaneció casi en el abandono. Se trata de El Tambito, un edificio de más de 140 años que fue testigo de una época en la que la venta de leche durante el día y las noches de tango formaban parte del paisaje porteño. Después de un importante trabajo de restauración, el lugar volvió a abrir sus puertas, aunque con una función muy diferente: hoy es una cafetería.

Ubicado en la zona de Plaza Sicilia, a orillas del lago Victoria Ocampo, el histórico edificio recuperó parte de su aspecto original y se convirtió en una nueva parada gastronómica de la Ciudad de Buenos Aires. Allí funciona Selena Café, que combina café de especialidad, pastelería, platos salados y alternativas para distintos tipos de alimentación.

Se trata de El Tambito, un edificio de más de 140 años que fue testigo de una época en la que la venta de leche durante el día y las noches de tango formaban parte del paisaje porteño. Foto: Instagram / selenacocina.

El Tambito: la historia de la casita misteriosa de los Bosques de Palermo

La construcción fue durante décadas un punto de encuentro para quienes recorrían los bosques. Durante el día, funcionaba como un espacio donde se vendía leche a las personas. Por las noches, el ambiente cambiaba: las velas iluminaban el lugar y el tango se convertía en uno de los grandes protagonistas.

Sin embargo, el paso del tiempo dejó su huella. El Tambito quedó abandonado y sufrió un importante deterioro: sus techos, puertas y vigas de madera fueron quemados, muchas de las tejas originales se perdieron y el interior terminó saqueado y lleno de basura. Durante un período, incluso fue utilizado como refugio por personas en situación de calle.

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Selena Café.
Selena Café combina café de especialidad, pastelería, platos salados y alternativas para distintos tipos de alimentación. Foto: Instagram/selenacocina

La restauración comenzó en noviembre de 2022 con el objetivo de recuperar la fachada y preservar la identidad de una construcción emblemática de los Bosques de Palermo. El trabajo permitió devolverle parte de su apariencia histórica y darle un nuevo uso, sin perder su vínculo con el pasado porteño.

De edificio abandonado a cafetería de especialidad

Tras su recuperación, El Tambito volvió a recibir visitantes, esta vez alrededor de una propuesta gastronómica. Allí abrió Selena Café, en avenida Adolfo Berro 3900, que ya contaba con otra sede en el barrio de Palermo llamada Selena Cocina, en la esquina de Honduras y Medrano.

Detrás del proyecto están Eduardo Perret, ingeniero industrial, y Romina Stoppani, cocinera y nutricionista, una pareja que decidió emprender en conjunto y que ahora suma a su recorrido uno de los edificios más particulares de la zona.

Selena Café.
Selena Café es ideal tanto para un desayuno, un almuerzo, una merienda o una rica cena. Foto: Instagram/selenacocina

La carta incluye desayunos, meriendas, pastelería y platos salados, con una apuesta por los ingredientes naturales. También ofrece alternativas veganas y sin gluten, pensadas para quienes buscan distintas opciones a la hora de comer.

Qué se puede comer en Selena Café

Entre las preparaciones saladas hay combinaciones que se alejan de las propuestas más tradicionales de cafetería. Una de ellas es el Mbejú & tomatitos dulces, elaborado con quesos y harina de mandioca, acompañado por puré de alubias, confitura de tomates, hierbas y condimentos.

Otra alternativa es el queso brie horneado, envuelto en masa philo y servido con hongos, nueces, cebollas, queso azul y miel.

Para quienes prefieren un plato más completo, la carta incluye poke bowls con ingredientes variados. El Marrakech combina cous cous cítrico, almendras, cebolla roja, arándanos disecados, zanahorias glaseadas, espinaca, menta y pasta de morrones asados. El Gravlax, por su parte, lleva salmón curado, maíz quemado, queso llanero, olivas, cebollas encurtidas y vegetales verdes.

También hay sándwiches de pollo deshilado y portobellos, además de croissants rellenos con opciones como salmón curado o bondiola.

Tortas, cookies y dulces para acompañar el café

La pastelería es otro de los puntos fuertes de Selena Café. A los clásicos Red Velvet, Carrot Cake y Cheesecake de frutos rojos se suman preparaciones con combinaciones más elaboradas. Una de ellas es la Torta Boneco, que reúne chocolate, mousse de avellanas, crema de vainilla y avellanas tostadas. También está la Márgara, una torta húmeda de chocolate con dulce de leche, crema batida, frutillas y arándanos.

Para acompañar una infusión o un café, hay cookies, alfajores, medialunas, croissants y un caramel cinnamon roll con canela, manzana y salsa de caramelo, que se sirve tibio. Entre las opciones más llamativas aparece la cookie de pistachos, rellena con crema de pistachos y chocolate blanco, además de un alfajor de chocolate y frutos rojos.

Selena Café.
Entre las opciones más llamativas se encuentra la cookie de pistachos, rellena con crema de pistachos y chocolate blanco, además de un alfajor de chocolate y frutos rojos. Foto: Instagram/selenacocina

Café de especialidad y horarios para visitar El Tambito

La propuesta se completa con distintas preparaciones de café, entre ellas espresso, doppio, ristretto, lungo, americano, flat white, macchiato y latte. Además, quienes buscan algo salado para desayunar o merendar también pueden elegir tostados, croissants, chipá y scon de queso, entre otras alternativas.

Selena Café abre todos los días de 8 a 20, por lo que es posible acercarse tanto a primera hora de la mañana como durante la tarde.

Así, El Tambito recuperó su lugar en los Bosques de Palermo después de años de abandono. La histórica construcción, que supo ser escenario de encuentros y noches de tango, hoy recibe a los visitantes con café de especialidad, pastelería y platos de autor, en una combinación de historia y gastronomía que le da una nueva oportunidad a uno de los rincones más curiosos de la Ciudad de Buenos Aires.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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