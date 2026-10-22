Un paseo por la Fórmula 1 en Buenos Aires: la Plaza Villa Real estrenó un patio de juegos inspirado en Franco Colapinto

Un paseo por la Fórmula 1 en Buenos Aires: la Plaza Villa Real estrenó un patio de juegos inspirado en Colapinto. Foto: buenosaires.gob.ar

La pasión argentina por la Fórmula 1 atraviesa uno de sus momentos más vibrantes gracias al protagonismo de Franco Colapinto, el piloto nacional de la escudería Alpine, en la máxima categoría del automovilismo.

Ahora, ese entusiasmo también tiene un nuevo espacio para que los más chicos aceleren su imaginación: la Plaza Villa Real, en la Comuna 10, inauguró un patio de juegos temático que convierte una tarde al aire libre en una experiencia inspirada en las carreras más famosas del mundo.

Fórmula 1 para chicos: así es el nuevo patio temático que sorprende en Villa Real

Ubicada entre las calles Bruselas, José Pedro Varela e Irigoyen, la plaza presenta un renovado sector infantil diseñado alrededor del universo motor. La intervención amplió la superficie destinada al juego de 590 a 660 metros cuadrados y sumó nuevas propuestas recreativas que recrean la estética y la emoción de un circuito de Fórmula 1.

El renovado espacio recreativo de la Comuna 10 cuenta con boxes, podio de premiación y semáforos de largada. La propuesta gratuita incorpora juegos inclusivos y mejoras de seguridad para disfrutar en familia al aire libre. Video: Buenos Aires para Chicos

El espacio tiene como protagonistas algunos de los símbolos más reconocibles de las competencias automovilísticas: el podio de premiación, la bandera a cuadros, los boxes, los semáforos de largada y los tradicionales “pianitos” que marcan los límites de las pistas. Cada elemento fue pensado para que los chicos puedan acercarse al mundo de las carreras a través del juego, la exploración y actividad física.

El efecto Colapinto: por qué crece el interés por el automovilismo entre las nuevas generaciones

El fenómeno que despertó Franco Colapinto entre los argentinos renovó el interés por la Fórmula 1 y acercó este deporte a nuevas generaciones. En ese contexto, la Ciudad eligió trasladar parte de esa pasión a un espacio público donde los niños puedan convertirse, por un rato, en pilotos, mecánicos o campeones celebrando una victoria imaginaria sobre el podio.

Más allá de la propuesta lúdica, la obra también incluyó una renovación integral de la infraestructura. Se reemplazaron los juegos existentes, se reacondicionaron los pisos y se instaló un nuevo cerramiento perimetral. Asimismo, se reorganizó la distribución del área para mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad, incorporando criterios de inclusión que permiten el disfrute de chicos de distintas edades.

La Plaza Villa Real presenta un renovado sector infantil diseñado alrededor del universo motor y Franco Colapinto. Foto: buenosaires.gob.ar

Un nuevo atractivo gratuito en Buenos Aires para disfrutar en familia y al aire libre

Además, la puesta en valor responde a pedidos realizados por vecinos y usuarios frecuentes de la plaza, que reclamaban mejoras en los espacios recreativos del barrio. Con esta renovación, Villa Real recupera uno de sus principales puntos de encuentro y suma una alternativa moderna para el esparcimiento familiar.

El vínculo con el automovilismo tiene un significado especial para la zona. A pocos metros se encuentra el Museo del Automóvil, un espacio emblemático que fortalece la identidad temática del nuevo patio de juegos y convierte a la plaza en una parada ideal para quienes buscan combinar recreación, historia y deporte.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano (SECGVC) junto con la Comuna 10 para renovar plazas y espacios verdes porteños. El resultado es un nuevo rincón de la Ciudad donde la pasión por el juego, la velocidad y vida al aire libre se unen en una propuesta que promete conquistar tanto a fanáticos de la Fórmula 1 como a familias que buscan disfrutar de un paseo diferente en Buenos Aires.