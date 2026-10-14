Colapinto pidió ponerle un freno a los ataques de los fanáticos en las redes: “No me ayudan, ni a mí, ni a mi futuro”

Franco Colapinto pidió ponerle un freno a los ataques de los fanáticos en las redes sociales. Foto: Reuters (Bernadett Szabo)

El crecimiento de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no solo multiplicó la atención sobre su desempeño en pista, sino también la pasión de miles de argentinos que siguen cada uno de sus pasos. Sin embargo, el piloto bonaerense decidió marcar un límite y enviar un mensaje directo a sus seguidores: el apoyo es bienvenido, pero las agresiones hacia otras personas vinculadas al mundo de la máxima categoría no.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Colapinto agradeció el permanente respaldo de los fanáticos, aunque manifestó su preocupación por algunos comportamientos que, lejos de favorecerlo, podrían terminar perjudicándolo en el futuro. “Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí, ni a mi futuro”, afirmó con contundencia.

El contundente mensaje de Franco Colapinto a sus fanáticos: por qué pidió terminar con las agresiones

El argentino explicó que los ataques y las críticas no solo alcanzan a pilotos rivales, sino también a compañeros de equipo, mecánicos e ingenieros con quienes comparte el trabajo diario dentro del paddock. En un deporte donde el rendimiento es el resultado del esfuerzo colectivo, el joven corredor consideró que este tipo de actitudes terminan afectando a personas que forman parte de su entorno profesional.

El piloto argentino que corre en la Fórmula 1 explicó que los ataques y las críticas no solo alcanzan a pilotos rivales, sino también a su compañero de equipo. Video: Instagram francolapinto

Lejos de cuestionar el entusiasmo de sus seguidores, Colapinto remarcó que el acompañamiento del público resulta fundamental para impulsar su carrera y sostener la motivación en cada fin de semana de competencia. No obstante, insistió en que ese respaldo debe expresarse de manera positiva y respetuosa, sin transformarse en agresiones contra terceros.

“Tenemos que intentar mejorar como sociedad”, reflexionó el piloto, en un llamado que excede al automovilismo y apunta a la convivencia en las plataformas digitales. Además, invitó a sus fanáticos a continuar acompañándolo tanto en los momentos de éxito como en las jornadas más difíciles, una realidad habitual en una categoría tan exigente como la Fórmula 1.

Por qué Franco Colapinto decidió alejarse de las redes sociales en plena temporada de Fórmula 1

En su mensaje también se refirió a su reciente decisión de tomarse un descanso de las redes sociales. Según explicó, busca concentrar toda su energía en el trabajo junto a su equipo y en los desafíos deportivos que tiene por delante. De todos modos, aclaró que continuará manteniendo el contacto con los aficionados durante las competencias y seguirá compartiendo parte de su experiencia en los circuitos.

Franco Colapinto explicó que los ataques y las críticas afectan a su compañero de equipo, Pierre Gasly. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Con la mirada puesta en los próximos compromisos de la temporada, Colapinto transmitió un mensaje de optimismo y compromiso. “Vamos a seguir luchando para que me vaya bien”, aseguró, antes de cerrar con un agradecimiento a quienes lo apoyan incondicionalmente y expresar su deseo de reencontrarse pronto con el público en las carreras más cercanas a casa.

La declaración llega en un momento en el que la exposición de los pilotos trasciende el asfalto y se juega también en el terreno digital. Allí, Colapinto eligió dar una señal clara: el fanatismo puede ser una herramienta de impulso, siempre que no se convierta en un obstáculo para quienes buscan competir y crecer dentro de la élite del automovilismo mundial.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La próxima carrera de Colapinto será en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará entre el 23 y el 25 de octubre en el tradicional Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin (Texas). A continuación, el cronograma del GP de Estados Unidos:

Viernes 23 de octubre

Práctica libre 1 : 10:30 (hora argentina)

Práctica libre 2: 14:00

Sábado 24 de octubre

Práctica libre 3 : 10:30

Clasificación: 14:00

Domingo 25 de octubre