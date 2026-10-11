Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras el abandono en el Gran Premio de Singapur

Franco Colapinto sufrió un desperfecto técnico en su Alpine y no terminó el Gran Premio de Singapur. Foto: X @AlpineF1Team

El paso de Franco Colapinto por el Gran Premio de Singapur dejó un sabor amargo. Luego de un fin de semana marcado por diferentes inconvenientes mecánicos, el piloto argentino de Alpine no pudo completar la carrera y terminó abandonando por una falla en su monoplaza, quedándose sin la posibilidad de sumar puntos en la Fórmula 1.

Sin embargo, la máxima categoría del automovilismo no da respiro y el joven bonaerense ya tiene la mirada puesta en su próxima presentación. Tras el traspié en Marina Bay, Colapinto buscará revancha en el Gran Premio de Estados Unidos, una de las citas más atractivas del calendario.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: la fecha que esperan los fanáticos argentinos

La próxima carrera de Colapinto será en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará entre el 23 y el 25 de octubre en el tradicional Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin (Texas).

La próxima carrera de Franco Colapinto será en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Después de no poder terminar la competencia en Singapur, el argentino tendrá casi dos semanas de trabajo junto a su equipo para analizar los problemas mecánicos, recuperar confianza y preparar una nueva actuación con el objetivo de volver a la zona de puntos.

La cita en suelo estadounidense representa una oportunidad inmejorable para dejar atrás un fin de semana complicado y retomar la senda positiva en una temporada que sigue despertando expectativas entre los fanáticos argentinos.

El circuito donde Franco Colapinto buscará revancha tras el abandono en Singapur

El Circuito de las Américas es considerado uno de los escenarios más modernos y espectaculares del automovilismo internacional. Inaugurado en 2012, marcó el regreso del Gran Premio de Estados Unidos al calendario de la Fórmula 1 tras cinco años de ausencia.

El Circuito de las Américas es considerado uno de los escenarios más modernos de la Fórmula 1. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Ubicado en Austin, el trazado se caracteriza por una combinación de curvas técnicas, importantes cambios de elevación y una extensa recta principal que suele ofrecer grandes oportunidades de adelantamiento. Estas características lo convirtieron rápidamente en uno de los circuitos favoritos tanto para pilotos como para aficionados.

Su diseño estuvo a cargo del reconocido ingeniero alemán Hermann Tilke, en colaboración con Tavo Hellmund, e incorpora sectores inspirados en circuitos históricos como Silverstone, Suzuka y Hockenheim.

Por qué el GP de Estados Unidos puede ser clave para el futuro de Colapinto en la Fórmula 1

Además de recibir a la Fórmula 1, el Circuito de las Américas alberga algunas de las competencias más importantes del deporte motor, entre ellas MotoGP, IndyCar, NASCAR, F4 Estadounidense, F3 Américas, el World Rallycross Championship (WRX) y distintas pruebas de resistencia.

Austin se caracteriza por una combinación de curvas técnicas e importantes cambios de elevación. Foto: Reuters (Jerome Miron)

En ese contexto, Franco Colapinto afrontará un nuevo desafío en uno de los escenarios más exigentes del calendario. Tras el abandono en Singapur, el argentino intentará aprovechar su próxima oportunidad en Austin para volver a ser protagonista, recuperar terreno en la temporada y demostrar que el contratiempo mecánico quedó definitivamente atrás.

El cronograma completo del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

Viernes 23 de octubre

Práctica libre 1 : 10:30 (hora argentina)

Práctica libre 2: 14:00

Sábado 24 de octubre

Práctica libre 3 : 10:30

Clasificación: 14:00

Domingo 25 de octubre

Carrera: 13:00

El calendario restante de la Fórmula 1