comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras el abandono en el Gran Premio de Singapur

El piloto argentino de Alpine no pudo terminar la carrera en el circuito callejero de Marina Bay tras una falla mecánica en su monoplaza. Ahora, tendrá un breve receso para recuperar su confianza y volver a ser protagonista en el Gran Premio de Estados Unidos.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El piloto argentino de Alpine no pudo terminar la carrera en el circuito callejero de Marina Bay tras una falla mecánica en su monoplaza.
Franco Colapinto sufrió un desperfecto técnico en su Alpine y no terminó el Gran Premio de Singapur. Foto: X @AlpineF1Team
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El paso de Franco Colapinto por el Gran Premio de Singapur dejó un sabor amargo. Luego de un fin de semana marcado por diferentes inconvenientes mecánicos, el piloto argentino de Alpine no pudo completar la carrera y terminó abandonando por una falla en su monoplaza, quedándose sin la posibilidad de sumar puntos en la Fórmula 1.

Sin embargo, la máxima categoría del automovilismo no da respiro y el joven bonaerense ya tiene la mirada puesta en su próxima presentación. Tras el traspié en Marina Bay, Colapinto buscará revancha en el Gran Premio de Estados Unidos, una de las citas más atractivas del calendario.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: la fecha que esperan los fanáticos argentinos

La próxima carrera de Colapinto será en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará entre el 23 y el 25 de octubre en el tradicional Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin (Texas).

El piloto argentino de Alpine no pudo terminar la carrera en el circuito callejero de Marina Bay tras una falla mecánica en su monoplaza.
La próxima carrera de Franco Colapinto será en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Después de no poder terminar la competencia en Singapur, el argentino tendrá casi dos semanas de trabajo junto a su equipo para analizar los problemas mecánicos, recuperar confianza y preparar una nueva actuación con el objetivo de volver a la zona de puntos.

Contenido Recomendado

La bronca de Franco Colapinto tras su nuevo abandono en el GP de Singapur:“No estoy viviendo el mejor de los momentos”

Franco Colapinto, de Alpine, luce abatido tras ser eliminado durante la clasificación.

Colapinto sufrió un desperfecto técnico en el GP de Singapur y abandonó la carrera:ganó Verstappen

Franco Colapinto, Gran Premio de Singapur.

La cita en suelo estadounidense representa una oportunidad inmejorable para dejar atrás un fin de semana complicado y retomar la senda positiva en una temporada que sigue despertando expectativas entre los fanáticos argentinos.

El circuito donde Franco Colapinto buscará revancha tras el abandono en Singapur

El Circuito de las Américas es considerado uno de los escenarios más modernos y espectaculares del automovilismo internacional. Inaugurado en 2012, marcó el regreso del Gran Premio de Estados Unidos al calendario de la Fórmula 1 tras cinco años de ausencia.

El Circuito de las Américas es considerado uno de los escenarios más modernos de la Fórmula 1. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Ubicado en Austin, el trazado se caracteriza por una combinación de curvas técnicas, importantes cambios de elevación y una extensa recta principal que suele ofrecer grandes oportunidades de adelantamiento. Estas características lo convirtieron rápidamente en uno de los circuitos favoritos tanto para pilotos como para aficionados.

Su diseño estuvo a cargo del reconocido ingeniero alemán Hermann Tilke, en colaboración con Tavo Hellmund, e incorpora sectores inspirados en circuitos históricos como Silverstone, Suzuka y Hockenheim.

Por qué el GP de Estados Unidos puede ser clave para el futuro de Colapinto en la Fórmula 1

Además de recibir a la Fórmula 1, el Circuito de las Américas alberga algunas de las competencias más importantes del deporte motor, entre ellas MotoGP, IndyCar, NASCAR, F4 Estadounidense, F3 Américas, el World Rallycross Championship (WRX) y distintas pruebas de resistencia.

Austin se caracteriza por una combinación de curvas técnicas e importantes cambios de elevación. Foto: Reuters (Jerome Miron)

En ese contexto, Franco Colapinto afrontará un nuevo desafío en uno de los escenarios más exigentes del calendario. Tras el abandono en Singapur, el argentino intentará aprovechar su próxima oportunidad en Austin para volver a ser protagonista, recuperar terreno en la temporada y demostrar que el contratiempo mecánico quedó definitivamente atrás.

El cronograma completo del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

Viernes 23 de octubre

  • Práctica libre 1: 10:30 (hora argentina)
  • Práctica libre 2: 14:00

Sábado 24 de octubre

  • Práctica libre 3: 10:30
  • Clasificación: 14:00

Domingo 25 de octubre

  • Carrera: 13:00

El calendario restante de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Estados Unidos: 25 de octubre
  • Gran Premio de México: 1 noviembre
  • Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dhabi: 6 de diciembre
Franco ColapintoFórmula 1Gran Premio de SingapurGran Premio de Estados Unidos
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. La bronca de Franco Colapinto tras su nuevo abandono en el GP de Singapur:“No estoy viviendo el mejor de los momentos”

    La bronca de Franco Colapinto tras su nuevo abandono en el GP de Singapur: “No estoy viviendo el mejor de los momentos”

  2. La emoción de Tomás Aranda tras ser elegido por Lionel Messi entre las grandes promesas del fútbol mundial:“Sos un referente”

    La emoción de Tomás Aranda tras ser elegido por Lionel Messi entre las grandes promesas del fútbol mundial: “Sos un referente”

  3. Impactantes imágenes:la maniobra de un luchador mexicano que terminó con la muerte de un árbitro durante una pelea

    Impactantes imágenes: la maniobra de un luchador mexicano que terminó con la muerte de un árbitro durante una pelea

  4. Scaloni no se guardó nada y llenó de elogios a Messi en su despedida:“Él será la luz que iluminará a un montón de chicos”

    Scaloni no se guardó nada y llenó de elogios a Messi en su despedida: “Él será la luz que iluminará a un montón de chicos”

  5. Boca cierra la fase de grupos ante Caracas en la Bombonera

    Boca cierra la fase de grupos ante Caracas en la Bombonera
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Andrés Watson en la Fiesta de la Flor:“Es un orgullo ver la producción de Florencio Varela aquí reflejada”

Andrés Watson en la Fiesta de la Flor en Florencio Varela.

La Justicia ordenó mejorar la seguridad en la Autopista Presidente Perón:todavía faltan 31 kilómetros para terminarla

Nardini visitó Suipacha y comenzó a recorrer la provincia luego de anunciar su candidatura

El mensaje de Javier Milei por la salud del papa León XIV:“Toda la Argentina lo acompaña con afecto y oración”

Economía

Banco Provincia lanzó descuentos por el Día de la Madre 2026:cómo ahorrar un 30% en regalos y pagar en cuotas sin interés

Día de la Madre - regalos

Empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

La cantidad de empresas con trabajadores registrados cayó desde que asumió Milei:el reporte oficial

Información sobre el Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre 2026 y dónde figura

Internacionales

Quién es Navi Pillay, la jueza sudafricana que ganó el Nobel de la Paz:dirigió la comisión de la ONU que acusó a Israel de genocidio en Gaza

Navi Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026.

El huracán Simón azota a México:cambió de trayectoria y permanecerá más tiempo frente a las costas del Pacífico

“Atención a los incautos”:Diego Guelar cuestionó los dichos de Donald Trump tras el incidente con un petrolero en Ormuz

Donald Trump anunció el “cese al fuego energético inmediato” entre Rusia y Ucrania