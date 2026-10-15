El Papamóvil de León XIV en Argentina: confirman quién fabricará las dos camionetas adaptadas en Zárate

Argentina espera por la visita del Papa León XIV. Foto: REUTERS

En medio de la evolución de la salud del Papa León XIV y a la espera de la ratificación de su viaje a Sudamérica, Argentina continúa su trabajo para recibirlo.

Uno de los puntos más importantes es el Papamóvil, el tradicional vehículo que traslada a todos los Pontífices en cada salida del Vaticano.

Papa León XIV. Foto: REUTERS

En este caso, se confirmó que una importante automotriz ubicada en Zárate será la encargada de acondicionar el vehículo en el que los fieles podrán ver al papa estadounidense.

Confirmado: Toyota adaptará dos camionetas Hilux para la llegada del Pontífice

Se trata de la planta de Toyota, que entregará dos unidades desarrolladas sobre un modelo producido en el país.

Lo nuevo que se viene de la Toyota Hilux. Foto: X/@cars_pixels

La firma japonesa donará los vehículos para cumplir con los requisitos de seguridad planteados por el Vaticano.

Toyota anticipó que los vehículos podrán verse tanto en Buenos Aires como en Córdoba durante la visita de Robert Francis Prevost Martínez en noviembre.

Las camionetas recibirán modificaciones especiales realizadas por un carrocero homologado en Zárate

Los modelos elegidos son las tradicionales Toyota Hilux, un vehículo que se fabrica en la planta de Zárate y es una de las camionetas más emblemáticas de Toyota en nuestro país.

Así sería el Papamóvil que usaría en su visita a la Argentina. Foto: X/@pilaradiario

Las unidades serán intervenidas por un carrocero homologado por Toyota, que realizará las modificaciones necesarias para convertirlas en vehículos destinados al traslado del Sumo Pontífice.

El protocolo de la Secretaría de Estado del Vaticano estableció la disponibilidad de dos ejemplares idénticos

Ante la importancia de la visita, el Vaticano exige ciertas medidas de seguridad en las que Toyota ya se encuentra trabajando.

Predio Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires, foto Toyota

Por tratarse de vehículos afectados al traslado de una figura de máxima relevancia, la marca no comunicará los detalles técnicos sobre las modificaciones realizadas.

Por razones de protocolo, la compañía asiática mantiene bajo siete llaves buena parte de las características de los vehículos hasta el momento de la visita con la única información hasta el momento que los dos modelos serán exactamente iguales.