“Nos vemos pronto en la Argentina”: el mensaje del papa León XIV en la previa de su operación

Argentina espera por la visita del Papa León XIV. Foto: REUTERS

El papa León XIV recibió en El Vaticano al arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, y le confirmó su deseo de visitar el país: “Nos vemos pronto en la Argentina”, expresó el Sumo Pontífice, pese a que este martes será operado del nódulo que se le descubrió en un pulmón.

Durante el encuentro, en el que ratificó su voluntad de llevar a cabo el viaje hacia América, dialogaron sobre la Universidad Católica de Cuyo, la pastoral juvenil y la situación social que atraviesa nuestro país.

Posteriormente, se refirió a su próxima intervención quirúrgica en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparán un nódulo detectado en fase inicial, un procedimiento que contará con una semana de internación.

Ayer domingo, tras el rezo del Ángelus, el papa anunció que será operado para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó el propio pontífice.

El papa León XIV será operado este martes

Fuentes de la Santa Sede indicaron este lunes que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó en una revisión médica de “rutina” y anticiparon que el posoperatorio durará una semana.

El pontífice de 71 años desarrolló esta mañana su agenda con normalidad y se reunió con varios arzobispos de diversas partes del mundo.

Según informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano, León XIV será hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma este martes a mediodía para ser operado.

Argentina espera al papa León XIV

La visita de León XIV a la Argentina se llevará a cabo desde el 8 hasta el 11 de noviembre y permanecerá cuatro días entre la Ciudad de Buenos Aires, Luján, la localidad bonaerense de Claypole y la provincia de Córdoba.

Argentina espera por la visita del Papa León XIV. Foto: REUTERS

Su viaje tendrá una duración total de 12 días e incluirá una escala previa en Uruguay, del 6 al 8 de noviembre y, posteriormente, en Perú del 11 al 17: en el primero recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida, mientras que en el último, pasará por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Su paso por Perú presenta un fuerte lazo emocional para el Papa, ya que vivió allí durante más de 20 años como misionero.

Esta gira pastoral que realizará León XIV, quien asumió el pontificado en mayo del año pasado, tiene como misión cumplir con el anhelo que le transmitió Francisco sobre visitar su país natal.