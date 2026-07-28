Tesla, cada vez más cerca de la Argentina: primero, los cargadores y luego, ¿la venta de autos?

Tesla. Foto: REUTERS

Tesla, la compañia de Elon Musk, ya trabaja en el desembarco en la Argentina, con el objetivo a largo plazo de comercializar los innovadores vehículos en nuestro país.

La primera movida de la empresa tiene que ver con la creación de una filial local, marcando terreno en un continente como América Latina, donde casi no tiene presencia.

A partir de allí, llegaría una amplia red de supercargadores, para luego comenzar con la venta de vehículos. La empresa considera que en 2027 estarían circulando los primeros autos en las calles nacionales.

Tesla. Foto: REUTERS

Para esto, entra en escena la alianza comercial que tiene con YPF, por lo que los cargadores aparecerían en las principales estacione de servicio del país.

De esta forma, los vehículos podrían conectar grandes centros urbanos sin la preocupación de conseguir algún lugar para recargar el vehículo eléctrico.

Tesla, más allá de los vehículos

Elon Musk, con el arribo de Tesla a América Latina, considera oportunidades vinculadas con el almacenamiento de energía, el desarrollo de infraestructura y el procesamiento de datos.

Tesla. Foto: REUTERS

La disponibilidad de recursos energéticos y la posibilidad de establecer acuerdos con empresas locales aparecen como factores que podrían impulsar nuevos desarrollos.

Pese a los grandes avances en materia logística, Tesla aún no dio precisiones sobre cuándo la compañía arribará de lleno a la Argentina, ni qué modelos ofrecerá y a qué precios y cómo será su red de carga.

El beneficio de Tesla con caída interanual

Tesla logró un beneficio neto de 1.114 millones de dólares entre abril y junio, lo que implica un 5 % menos con respecto a los mismos tres meses de 2026, aunque subrayó que alcanzó ventas récord de vehículos en el segundo trimestre, más de 480.000, y un crecimiento sostenido en nuevos mercados y fortalecer su presencia en los consolidados.

Tesla. Foto: REUTERS

La empresa facturó además en abril-junio 28.236 millones de dolares, un 26% interanual más, mientras que su resultado bruto de explotación cayó un 4% con respecto al mismo periodo del año anterior hasta los 3.273 millones de dólares.

El fabricante con sede en Texas logró vender 480.126 coches en el segundo trimestre, una cifra récord que, sin embargo, no le permitió incrementar su ganancia neta.

Tesla aseguró en un comunicado que, en lo referente a sus vehículos eléctricos, durante el segundo trimestre alcanzó volúmenes de comercialización récord en mercados, como Corea del Sur, Australia, Colombia, Japón, Taiwán, Tailandia, Portugal o Chile.