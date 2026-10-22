Giro en el mercado automotor: el auto brasileño que se encamina a ser el más vendido de Argentina

Toyota Yaris Foto: Toyota

El cambio de consumo y la apertura de las importaciones generaron el cambio en el ránking de los autos más vendidos en la Argentina, con un detalle particular: por primera vez en casi 10 años, un auto que se fabrica fuera del país domina el mecado.

La última vez que pasó algo similar fue en 2017, cuando también era tema de tapa de diarios la apertura de las importaciones, el Gol Trend quedaba en el primer lugar a la hora de hablar de patentamientos.

Qué modelo brasileño se perfila como el nuevo líder del mercado automotor argentino

Se trata del Toyota Yaris, quien quedó en la cima al superar al Fiat Cronos, que había dominado el mercado desde comienzos de año.

Con dicha tendencia, auto de origen brasileño de la firma japonesa terminará como el más vendido en los primeros nueve meses del año.

El impacto de las importaciones y la apertura comercial en las ventas de vehículos cero kilómetro

La apertura de las importaciones inclinaron la balanza pese al excelente rendimiento del Fiat producido en Córdoba.

Toyota Yaris Foto: Toyota

La llegada del modelo Toyota se hizo cada vez más grande y se impone por sobre tradicionales modelos como el Peugeot 208 o el Volkswagen Polo, rivales del segmento, que están lejos de sus números.

Qué lugar ocupan los históricos modelos de producción argentina en el ranking actual

Según las estadísticas oficiales que provee el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina, el Yaris se ubica primero desplazando al Fiat Cronos al séptimo lugar, el Peugeot 208 al octavo y el Volkswagen Polo al noveno puesto.

Toyota Yaris Foto: Toyota

Sin embargo, esto podría modificarse en los últimos días del mes por una importante tasa de patentamientos que prevé el mercado.

Cuáles son las marcas y versiones que completan el podio de patentamientos este año

A una semana de fin de mes, el Toyota Yaris lleva registrados algo más de 1.000 patentamientos que el Cronos, lo que deja virtualmente primero al Toyota con algo más de 50 autos de ventaja.

Toyota Yaris Foto: Toyota

Ambos modelos son los que compran clientes que mayormente no tienen dolarizada su economía así como también los que compran autos de gama media.