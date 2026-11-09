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Autos: los 3 errores más comunes a la hora de inflar los neumáticos para manejar en la ciudad o en ruta

Hay una serie de errores al momento de controlar las ruedas que, a largo plazo, pueden dañar el vehículo.

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Saber la presión correcta de los neumáticos es clave.
Saber la presión correcta de los neumáticos es clave. Foto: Foto: Gemini
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Antes de salir a la calle en la ciudad o a la ruta es muy importante revisar el inflado de los neumáticos del auto. Esta práctica no solo ayuda a reducir el consumo de la nafta y evitar el deterioro anticipado de las cubiertas, sino que también es clave para garantizar la seguridad de uno mismo y los que viajan en el vehículo.

Expertos y mecánicos coinciden en que si las ruedas no cuentan con la presión adecuada, el coche puede sufrir varias consecuencias, como perder estabilidad o necesitar más metros para detenerse ante una frenada brusca.

La cantidad de aire necesaria depende de cada automóvil, por lo que no hay una cifra válida para todos los casos. Como orientación general, los autos de tamaño mediano suelen requerir entre 32 y 33 libras por pulgada cuadrada (PSI), mientras que en los autos utilitarios deportivos (SUV) el valor habitual se ubica cerca de las 34 PSI. De todas formas, para conocer la presión correspondiente a cada unidad, lo más conveniente es consultar el manual del fabricante.

Cuál es la presión ideal de las ruedas del auto para prevenir imprevistos. Foto: Freepik.

Los 3 errores a la hora de inflar los neumáticos

Es importante comprobar el estado de los neumáticos y observar el relieve de su superficie. La profundidad de las ranuras debe conservarse por encima del límite mínimo de 1,6 milímetros, una medida de referencia para evaluar si las cubiertas todavía se encuentran en condiciones adecuadas de uso. En las estaciones de servicio hay errores muy comunes al momento de inflar los neumáticos.

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1- No hacer los controles con frecuencia

Uno de los principales errores a la hora de controlar la presión de los neumáticos es no hacerlo con regularidad. Algunos conductores se confían y esperan a notar que el volante está más duro, una advertencia de falta de aire en una rueda o tener un viaje para ir a hacer esta práctica.

La pérdida de presión puede ocurrir de manera gradual, sin señales visibles que permitan detectarlo a tiempo. En condiciones normales, las gomas pueden perder entre una y dos libras por mes, por lo que no hay que dejarse llevar solamente por su aspecto exterior. Los especialistas recomiendan medir la presión de los neumáticos una vez al mes y corroborar antes de un trayecto largo.

2- Medir los neumáticos cuando están calientes

El segundo error habitual es controlar la presión después de haber circulado con el auto durante más de diez minutos, cuando los neumáticos ya están calientes. Esto ocurre porque el rozamiento con el pavimento aumenta la temperatura de las cubiertas y hace que el aire de su interior se expanda, lo que puede arrojar una medición superior a la presión real en frío.

David Vázquez, mecánico: “Una presión inadecuada en los neumáticos puede influir un 20% más en el consumo de nafta”.
David Vázquez, mecánico: “Una presión inadecuada en los neumáticos puede influir un 20% más en el consumo de nafta”. Foto: Foto: Gemini

Si se modifica el inflado tomando como referencia ese resultado, las ruedas podrían quedar con menos aire del necesario una vez que se enfríen. Para evitar esta situación, lo recomendable es realizar la medición antes de comenzar a circular o después de que el vehículo haya permanecido detenido el tiempo suficiente para que los neumáticos recuperen su temperatura habitual.

3- Omitir la rueda de auxilio

Por último, también es frecuente olvidarse de revisar la rueda de auxilio, que puede pasar un largo tiempo sin control y no estar en condiciones de utilizarse cuando ocurre una pinchadura.

A su vez, algunos conductores creen que aumentar la presión por encima de lo recomendado permite ahorrar combustible. Si bien una mayor presión puede reducir la resistencia al rodamiento, exceder los valores establecidos por el fabricante disminuye la superficie de contacto del neumático con el asfalto y puede afectar la adherencia, la estabilidad y la capacidad de frenado.

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