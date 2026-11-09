Murió Guillermo Simone a los 82 años, el empresario que comenzó con una concesionaria Ford y construyó un imperio automotor

Murió Guillermo Simone a los 82 años: el fundador del Grupo Simone fue uno de los empresarios más reconocidos del sector automotor de la provincia de Buenos Aires. Foto: InfoBrandsen.

El empresario Guillermo Fausto Simone, fundador del Grupo Simone y una de las figuras más reconocidas del sector automotor de la provincia de Buenos Aires, murió este domingo 8 de noviembre de 2026, a los 82 años. Su fallecimiento se produjo después de atravesar una enfermedad oncológica que afectaba su salud desde hacía varios meses.

Nacido en Brandsen, Simone construyó una trayectoria empresarial de más de cinco décadas. Su historia comenzó en 1974, cuando puso en marcha una concesionaria Ford con apenas dos vehículos y ocho empleados. A partir de aquel pequeño negocio, logró desarrollar una compañía que extendió sus operaciones a La Plata, Tandil, Bahía Blanca, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras localidades.

Quién era Guillermo Simone, el empresario que fundó el Grupo Simone

La historia de Guillermo Simone estuvo estrechamente vinculada con Brandsen, la ciudad bonaerense donde nació y dio sus primeros pasos en el mundo empresarial. Allí comenzó a construir un proyecto comercial que, con el transcurso de los años, llevaría su apellido a distintos puntos del país.

En 1974, decidió apostar por la comercialización de automóviles y abrió una concesionaria de la marca Ford. En aquel momento, el emprendimiento contaba únicamente con dos autos disponibles para la venta y una plantilla de ocho trabajadores, una estructura pequeña en comparación con la dimensión que alcanzaría décadas después.

El crecimiento del negocio fue progresivo. Con el paso del tiempo, la empresa amplió sus operaciones y consolidó su presencia en el mercado automotor, hasta convertirse en un grupo de referencia para distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires.

De dos autos a un grupo automotor: Guillermo Simone comenzó su emprendimiento en Brandsen en 1974, con apenas ocho empleados, y logró expandirse a distintas ciudades del país. Foto: Wikipedia.

De Brandsen a La Plata: cómo creció el negocio de Guillermo Simone

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 1994, cuando el Grupo Simone inauguró una sucursal en La Plata, ubicada sobre la avenida 44 y 135. Aquella apertura marcó un paso decisivo en la expansión de la compañía fuera de su ciudad de origen.

Seis años después, en 2000, la firma continuó su crecimiento con la apertura de un establecimiento en Tandil. Durante ese período, también obtuvo la concesión de Camiones Ford para el sur de la provincia de Buenos Aires, lo que permitió ampliar su actividad comercial.

En 2003, el grupo dio otro paso significativo al desembarcar en la Ciudad de Buenos Aires, con un local ubicado a pocos metros de Puerto Madero. De esta manera, el emprendimiento que había comenzado en Brandsen logró establecerse en uno de los principales centros económicos del país.

La expansión del Grupo Simone a Bahía Blanca y Mar del Plata

La expansión comercial continuó durante los años siguientes. En 2008, la compañía inauguró una sucursal en Bahía Blanca, sobre la ruta nacional 3, fortaleciendo su presencia en el sur bonaerense.

En 2010, el Grupo Simone sumó una operación en Mar del Plata, otro de los mercados relevantes de la provincia. Posteriormente, la firma también extendió sus actividades hasta Dock Sud, ampliando su red de establecimientos.

Estas aperturas reflejaron la transformación de aquel emprendimiento inicial en una estructura empresarial con operaciones en diferentes ciudades. La compañía logró sostener su crecimiento durante décadas y consolidar una trayectoria vinculada con la comercialización de vehículos.

Durante más de 50 años construyó una trayectoria empresarial que llevó al Grupo Simone a consolidarse en La Plata, Tandil, Bahía Blanca y Mar del Plata, entre otras ciudades. Foto: Reuters.

Quiénes quedaron al frente del Grupo Simone tras la muerte de su fundador

En los últimos años, la conducción del Grupo Simone ya se encontraba distribuida entre varios de los hijos del empresario. Entre ellos se destaca Martín Simone, quien ocupa el cargo de CEO y participa en la continuidad de la actividad comercial de la compañía.