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Multas por manejar con ojotas, pantuflas o crocs: según el decreto 326/18, hasta 100 unidades fijas por no usar el calzado adecuado

En una provincia argentina, manejar con ojotas, crocs o pantuflas está prohibido por seguridad vial. Según el decreto 326/18, utilizar calzado inadecuado es una falta leve penalizada con multas de hasta 100 Unidades Fijas.

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Crocs en el auto
El decreto 326/18 prohíbe explícitamente conducir con calzado abierto y suelto, como es el caso de las crocs. Foto: Imagen creada con Gemini IA por Canal 26
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En Argentina, las normativas de tránsito se adaptan a las características y necesidades de cada provincia. Una regla en particular que capta constantemente la atención de locales y miles de turistas anualmente se aplica en Mendoza, donde manejar con ojotas está totalmente prohibido.

Desde 2018, esta estricta medida busca garantizar la máxima seguridad vial y minimizar los riesgos en las concurridas rutas de esta provincia cuyana. Durante el verano, es común buscar la comodidad, pero los conductores deben saber que se aplican severas multas por manejar con ojotas, pantuflas o crocs. El objetivo principal de estas sanciones es asegurar el control preciso del vehículo en todo momento.

Multas por conducir en ojotas en Mendoza: qué dice el artículo 19 del decreto 326/18 sobre el calzado

La prohibición en esta provincia turística se encuentra claramente tipificada para evitar vacíos legales. El artículo 19 del decreto 326/18 establece detalladamente que todos los conductores deben utilizar un calzado apropiado para el manejo y el control de los pedales. La normativa exige sin excepciones que el calzado sea cerrado y posea una suela antideslizante.

Si se trata de un diseño abierto, este debe contar obligatoriamente con tiras o ajustes que sujeten la totalidad del pie. Por ende, utilizar ojotas, pantuflas, crocs o sandalias sueltas queda terminantemente prohibido, ya que no brindan la estabilidad que la conducción requiere.

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Ojotas prohibidas en el auto
Para evitar multas, la normativa exige el uso de calzado cerrado o que sujete la totalidad del pie con tiras. Foto: Imagen creada con Gemini IA por Canal 26

Cuál es la multa y qué descuento se ofrece para quienes cometen esta infracción de tránsito

Las sanciones económicas para quienes incumplen esta normativa son muy claras. De acuerdo con lo establecido en el artículo 79 de la Ley 9.024 de Mendoza, conducir sin el calzado adecuado no se ubica entre las prohibiciones graves, sino que la ley determina que es una falta leve. Sin embargo, esto conlleva igualmente una sanción ineludible.

  • El artículo 86 determina que el monto de estas multas oscila entre las 70 y las 100 Unidades Fijas (UF).
  • A pesar del cargo económico impuesto, el artículo 89 de la misma ley contempla un beneficio para el infractor: se aplicará un descuento del 40% por pago voluntario si el conductor abona el monto total dentro de los tres días posteriores a la confección del acta de infracción.

Cuáles son los peligros de conducir con sandalias abiertas o chancletas

Las autoridades de Mendoza aplican de manera rigurosa el decreto 326/18 debido a los comprobados riesgos de seguridad vial que implica no asegurar los pies adecuadamente. Los principales peligros al volante incluyen:

  • Pérdida de contacto o deslizamiento: El calzado abierto no sujeta el pie de manera eficiente, lo que hace que la ojota pueda moverse, resbalarse o salirse por completo en pleno movimiento del vehículo.
  • Atascos en los pedales: La suela suelta o la tira del calzado puede engancharse peligrosamente debajo o en los bordes de los pedales, impidiendo accionar el freno o el acelerador a tiempo.
  • Menor fuerza y precisión: Sin una base firme en el pie, resulta imposible aplicar la presión adecuada ante una frenada de emergencia, lo que alarga los tiempos de reacción y eleva significativamente el riesgo de colisión.
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