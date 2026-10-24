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La camioneta que busca destronar a la Toyota Hilux lanzó una nueva versión: 210 CV, tracción 4×4 y más tecnología

Kia lanzó en Brasil una nueva versión de su Tasman, que promete revolucionar el mercado automotriz. Conocela en la nota.

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Kia Tasman.
Kia Tasman. Foto: KIA
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Kia lanzó una nueva versión de la Tasman, la camioneta con la que busca destronar a la tradicional Toyota Hilux, entre los vehículos más vendidos en la Argentina.

Lanzada en agosto en Brasil, se espera que el nuevo modelo tenga una buena recepción en nuestro país por sus características y su precio competitivo.

Qué ofrece la nueva versión PGL de la Kia Tasman

La nueva versión PGL de la Kia Tasman mide 5.410 mm de largo, 1.930 mm de ancho y 1.870 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.270 mm.

Kia Tasman.
Kia Tasman. Foto: KIA

La caja ofrece 1.173 litros de volumen y una capacidad de carga declarada de 1.007 kg. También incorpora escalones en los extremos del paragolpes trasero para facilitar el ingreso.

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Motorización y rendimiento: el bloque 2.2 turbodiésel de 210 CV

El nuevo modelo usa un motor 2.2 turbodiésel de cuatro cilindros, con 210 CV y 45 kgfm, asociado a una caja automática de ocho marchas y tracción 4×4 con baja.

El conductor puede elegir entre tracción trasera, integral automática, 4×4 y baja. También hay programas específicos para nieve, barro y arena.

Paquete de asistencias a la conducción (ADAS) y seguridad

La diferencia de la Tasman PGL está en las asistencias a la conducción, uno de los puntos ausentes en la GL.

Kia Tasman.
Kia Tasman. Foto: KIA

La nueva versión suma control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia con detección de vehículos, peatones y ciclistas, asistente de permanencia en carril, centrado de carril y sistema de prevención de colisiones por punto ciego.

También incorpora asistente de salida segura y cambio automático de luces altas.

Confort, diseño interior y tecnología de la Tasman 2027

A la hora de hablar de su confort, los asientos dejan la combinación de tela y material sintético para pasar a un revestimiento integral en Altaica, el nombre que usa Kia para su material sintético.

Kia Tasman.
Kia Tasman. Foto: KIA

El asiento del conductor agrega regulaciones eléctricas, incluida la lumbar. Además, los dos vidrios delanteros tienen función one touch y protección antipinzamiento.

También suma sensor de lluvia y espejo interno electrocrómico. El instrumental configurable Supervision de 12,3 pulgadas se combina con una central multimedia del mismo tamaño, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, más una pantalla de 5 pulgadas para la climatización.

Por último, ofrece puertos USB-C sobre el panel y en los respaldos de los asientos delanteros, estribos laterales, protector de caja e iluminación LED en el compartimiento de carga.

Precios actualizados en Brasil y posicionamiento en el mercado

En Brasil, dichos modelo se puede conseguir en el mercado a un precio competitivo.

La Kia Tasman GL 2.2 diésel AT8 4×4 se consigue a R$ 269.990 (unos 82.515.882 pesos argentinos) y la Kia Tasman PGL 2.2 diésel AT8 4×4, a R$ 319.990 (unos 97.797.167 pesos argentinos)

La garantía informada es de cinco años sin límite de kilometraje.

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