El papa León XIV ingresó al hospital Gemelli para ser operado de un nódulo pulmonar: qué se sabe de su salud

El papa León XIV ingresó este martes 13 de octubre al hospital Gemelli de Roma, donde será operado hoy para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones. El pontífice, de 71 años, llegó al centro médico a las 13.09, hora italiana, después de que los especialistas recomendaran intervenir una lesión detectada recientemente durante un examen de rutina, según informó la oficina de prensa del Vaticano.
Antes de su llegada al hospital, León XIV salió de la Ciudad del Vaticano por la Porta del Perugino y saludó a los periodistas y las personas que aguardaban su paso. Decenas de fieles y numerosos medios de comunicación se congregaron en las inmediaciones del establecimiento.
Así llegaba el papa León XIV al hospital Gemelli de Roma
Cuánto tiempo estará internado León XIV y qué pasará con su viaje a la Argentina
El papa León XIV permanecerá internado aproximadamente una semana después de la operación, según informó el Vaticano. El alta médica dependerá de su recuperación.
El pontífice estará alojado en el décimo piso del hospital Gemelli. Además, sus actividades públicas fueron suspendidas hasta el 20 de octubre, mientras continúa su recuperación.
La intervención también genera expectativas por su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre. Según la agenda anunciada, León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Luego viajará a Perú, donde permanecerá hasta el 17.
Por el momento, el Vaticano no anunció cambios en la gira, aunque su realización dependerá de la evolución médica del pontífice.
Qué se sabe del nódulo pulmonar que le detectaron al papa León XIV
La lesión fue descubierta durante una revisión médica de rutina y, según explicó el propio pontífice, se detectó en una fase muy temprana y está bien localizada. Los especialistas recomendaron su extirpación mediante una intervención quirúrgica programada.
León XIV anunció públicamente su situación el domingo 11 de octubre, después del rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. En esa oportunidad, confirmó que había decidido seguir las recomendaciones de los médicos.
Hasta el momento, la Santa Sede no informó si el nódulo es benigno o maligno. Tampoco difundió resultados de estudios que permitan establecer un diagnóstico definitivo.