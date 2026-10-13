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El papa León XIV ingresó al hospital Gemelli para ser operado de un nódulo pulmonar: qué se sabe de su salud

El pontífice, de 71 años, será intervenido este martes en Roma. La lesión fue detectada durante un control médico de rutina y está bien localizada.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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El papa León XIV ingresando al Hospital Gemelli para ser operado de un nódulo en el pulmón.
El papa León XIV ingresando al Hospital Gemelli para ser operado de un nódulo en el pulmón. Foto: REUTERS
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El papa León XIV ingresó este martes 13 de octubre al hospital Gemelli de Roma, donde será operado hoy para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones. El pontífice, de 71 años, llegó al centro médico a las 13.09, hora italiana, después de que los especialistas recomendaran intervenir una lesión detectada recientemente durante un examen de rutina, según informó la oficina de prensa del Vaticano.

Antes de su llegada al hospital, León XIV salió de la Ciudad del Vaticano por la Porta del Perugino y saludó a los periodistas y las personas que aguardaban su paso. Decenas de fieles y numerosos medios de comunicación se congregaron en las inmediaciones del establecimiento.

Así llegaba el papa León XIV al hospital Gemelli de Roma

El papa León XIV ingresando al Hospital Gemelli para ser operado de un nódulo en el pulmón. 2
Video: Reuters.

Cuánto tiempo estará internado León XIV y qué pasará con su viaje a la Argentina

El papa León XIV permanecerá internado aproximadamente una semana después de la operación, según informó el Vaticano. El alta médica dependerá de su recuperación.

El pontífice estará alojado en el décimo piso del hospital Gemelli. Además, sus actividades públicas fueron suspendidas hasta el 20 de octubre, mientras continúa su recuperación.

La intervención también genera expectativas por su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre. Según la agenda anunciada, León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Luego viajará a Perú, donde permanecerá hasta el 17.

El papa León XIV ingresando al Hospital Gemelli para ser operado de un nódulo en el pulmón.
El pontífice estará alojado en el décimo piso del hospital Gemelli. Foto: REUTERS

Por el momento, el Vaticano no anunció cambios en la gira, aunque su realización dependerá de la evolución médica del pontífice.

Qué se sabe del nódulo pulmonar que le detectaron al papa León XIV

La lesión fue descubierta durante una revisión médica de rutina y, según explicó el propio pontífice, se detectó en una fase muy temprana y está bien localizada. Los especialistas recomendaron su extirpación mediante una intervención quirúrgica programada.

El papa León XIV ingresando al Hospital Gemelli para ser operado de un nódulo en el pulmón.
El papa León XIV ingresando al Hospital Gemelli para ser operado de un nódulo en el pulmón. Foto: REUTERS

León XIV anunció públicamente su situación el domingo 11 de octubre, después del rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. En esa oportunidad, confirmó que había decidido seguir las recomendaciones de los médicos.

Hasta el momento, la Santa Sede no informó si el nódulo es benigno o maligno. Tampoco difundió resultados de estudios que permitan establecer un diagnóstico definitivo.

Papa León XIVVaticanoRoma
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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