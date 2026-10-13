El papa León XIV ingresó al hospital Gemelli para ser operado de un nódulo pulmonar: qué se sabe de su salud

Cuánto tiempo estará internado León XIV y qué pasará con su viaje a la Argentina

El papa León XIV permanecerá internado aproximadamente una semana después de la operación, según informó el Vaticano. El alta médica dependerá de su recuperación.

El pontífice estará alojado en el décimo piso del hospital Gemelli. Además, sus actividades públicas fueron suspendidas hasta el 20 de octubre, mientras continúa su recuperación.

La intervención también genera expectativas por su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre. Según la agenda anunciada, León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Luego viajará a Perú, donde permanecerá hasta el 17.

El pontífice estará alojado en el décimo piso del hospital Gemelli. Foto: REUTERS

Por el momento, el Vaticano no anunció cambios en la gira, aunque su realización dependerá de la evolución médica del pontífice.