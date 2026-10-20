Detecta posibles choques con 100 años de anticipación: la oficina de la NASA que desde 2027 sumará un telescopio para hallar asteroides oscuros de más de 140 metros

Cómo detecta la NASA los asteroides que podrían impactar contra la Tierra. Foto: Google Gemini.

La NASA utiliza telescopios terrestres y sistemas informáticos para detectar y rastrear asteroides que podrían impactar contra la Tierra. A través de su Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria (PDCO), creada en 2016, la agencia estadounidense supervisa la búsqueda de estos cuerpos celestes y analiza sus trayectorias para identificar posibles colisiones, incluso con 100 años de anticipación.

Cómo detecta la NASA los asteroides que podrían impactar contra la Tierra

La vigilancia comienza con observatorios que fotografían distintas regiones del cielo para identificar objetos que cambian de posición respecto de las estrellas. Cuando los astrónomos encuentran un posible asteroide, envían las observaciones al Minor Planet Center, organismo internacional que centraliza estos registros.

Qué significa que un asteroide aparezca en la lista de riesgo de impacto. Foto: Google Gemini.

Con esa información, los especialistas calculan su órbita alrededor del Sol y determinan si podría aproximarse a nuestro planeta. El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS), del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, utiliza dos sistemas complementarios:

Scout: analiza objetos recientemente detectados que todavía no fueron confirmados. Estima sus posibles trayectorias durante los próximos días y semanas.

Sentry: examina objetos cercanos a la Tierra confirmados y calcula las probabilidades de impacto durante los próximos 100 años.

Como las primeras observaciones pueden contener incertidumbres, ambos sistemas consideran diferentes trayectorias posibles y actualizan sus resultados cuando reciben nuevos datos.

Qué significa que un asteroide aparezca en la lista de riesgo de impacto

La NASA publica los resultados de Sentry en una tabla accesible al público. Sin embargo, la presencia de un asteroide en ese registro no significa que vaya a chocar contra la Tierra.

El CNEOS explica que varios objetos ingresan mensual y posteriormente son retirados cuando nuevas observaciones permiten descartar las trayectorias de impacto. Se trata de un procedimiento habitual.

Para interpretar los riesgos existen dos escalas:

Escala de Turín: adoptada en 1999, utiliza valores de 0 a 10 y considera la probabilidad de colisión y sus posibles consecuencias.

Escala de Palermo: compara el riesgo calculado con la probabilidad estadística habitual de impactos de objetos de tamaño comparable o mayor.

Un valor de -2 en Palermo representa una probabilidad equivalente al 1% del riesgo de fondo correspondiente al período analizado.

Cuándo se lanzará NEO Surveyor y qué asteroides podrá descubrir

septiembre de 2027 . El compromiso oficial de preparación para el lanzamiento establece junio de 2028 como fecha límite . La NASA desarrolla NEO Surveyor , un telescopio espacial infrarrojo cuyo lanzamiento está previsto no antes de. El compromiso oficial de preparación para el lanzamiento establece

El dispositivo tendrá un telescopio de 50 centímetros y dos canales infrarrojos para detectar objetos oscuros, difíciles de observar mediante la luz visible. También podrá localizar asteroides que se aproximen desde regiones del cielo cercanas a la dirección del Sol.

Durante sus primeros cinco años de operaciones, la misión buscará descubrir al menos dos tercios de los objetos cercanos a la Tierra de más de 140 metros de diámetro que todavía permanecen sin detectar.

La NASA desarrolla NEO Surveyor, un telescopio espacial infrarrojo cuyo lanzamiento está previsto no antes de septiembre de 2027. Foto: Google Gemini

Según el JPL, un impacto de esas dimensiones podría provocar daños regionales importantes. La misión ampliará la capacidad de detección, mientras Scout y Sentry continuarán evaluando las trayectorias de los objetos identificados.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.