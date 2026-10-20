Japón lanzó una misión histórica a Marte: buscará traer a la Tierra muestras de una de sus lunas por primera vez

Japón hace historia en la exploración espacial: la misión MMX buscará traer por primera vez a la Tierra muestras de Fobos, una de las lunas de Marte. Foto: X / @tnsc_JAXA.

Japón dio un nuevo paso en la exploración espacial con el lanzamiento de la misión Martian Moons eXploration (MMX), un proyecto que tiene como principal objetivo obtener por primera vez muestras de Fobos, la luna más grande y cercana a Marte, y trasladarlas hasta la Tierra para su análisis.

La operación comenzó este martes a las 04:41, hora local, desde el Centro Espacial de Tanegashima, ubicado al sur de la isla japonesa de Kyushu. La sonda despegó a bordo de un cohete H3 desarrollado por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA).

Japón lanzó este martes su misión de exploración de las lunas de Marte (MMX). Video: EFE.

Según confirmó el organismo espacial, aproximadamente una hora después del lanzamiento, la nave logró separarse del vehículo propulsor y alcanzar la órbita programada, completando exitosamente la primera etapa de un viaje que se extenderá durante cinco años.

El presidente de JAXA, Hiroshi Yamakawa, destacó la importancia del acontecimiento durante una conferencia de prensa y aseguró que la sonda “ha dado hoy el primer paso hacia la realización de una misión de exploración en la esfera marciana”. Asimismo, prometió “hacer todo lo posible” para garantizar el correcto desarrollo de la operación.

Cómo será la misión japonesa que buscará traer muestras de una luna de Marte

El proyecto MMX contempla un viaje de aproximadamente un año hasta las inmediaciones de Marte. Una vez allí, la nave se ubicará en una órbita cuasisatelital alrededor de Fobos, desde donde estudiará tanto su superficie como las características de Deimos, la segunda luna marciana.

Rumbo al planeta rojo: la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) puso en marcha una ambiciosa misión que se extenderá durante cinco años. Foto: X / @tnsc_JAXA.

Uno de los momentos más importantes de la misión será la recolección de aproximadamente diez gramos de material de la superficie de Fobos, una cantidad que podría resultar fundamental para reconstruir la historia de estos cuerpos celestes.

La sonda también transporta a Idefix, un pequeño vehículo explorador desarrollado mediante una colaboración franco-alemana. El róver está diseñado para desplazarse por la superficie del satélite y realizar observaciones directas de su entorno entre finales de 2028 y principios de 2029.

De acuerdo con el cronograma previsto, la nave abandonará las proximidades de Marte en 2030 y emprenderá su regreso a la Tierra. La llegada de las muestras está programada para 2031, cuando una cápsula especial se desprenderá de la sonda y descenderá sobre territorio australiano.

Si todas las etapas se cumplen según lo planificado, Japón protagonizará un acontecimiento sin precedentes al conseguir traer material directamente de una de las lunas de Marte.

Un misterio del Sistema Solar: los científicos esperan que las muestras de Fobos permitan descubrir cómo se formaron las lunas de Marte. Foto: X / @tnsc_JAXA.

El misterio que los científicos buscan resolver sobre Fobos y Deimos

Más allá de su complejidad tecnológica, la misión tiene un propósito científico central: descubrir cómo se originaron las dos lunas de Marte, una incógnita que continúa generando debates entre los especialistas en ciencias planetarias.

El investigador principal del proyecto, Kiyoshi Kuramoto, explicó a EFE que el nacimiento de Fobos sigue siendo una “pregunta abierta” y que el estudio de las muestras permitirá obtener información decisiva sobre su formación.

“Dos hipótesis principales explican el origen de las lunas de Marte: el escenario de captura y el escenario de un impacto gigantesco. El análisis de muestras puede determinar cuál de estos escenarios dio lugar a Fobos”, detalló el científico.

La primera teoría plantea que Fobos y Deimos podrían haber sido asteroides atrapados por la gravedad marciana. La segunda sostiene que ambos satélites se formaron a partir de los restos expulsados tras una enorme colisión entre Marte y otro cuerpo celeste.

El análisis de la composición química y mineralógica del material recolectado podría aportar evidencias para distinguir entre estas posibilidades.

Tecnología espacial de última generación: la sonda japonesa transporta al pequeño róver Idefix, diseñado para explorar la superficie de Fobos. Foto: EFE.

Sin embargo, los objetivos de MMX no se limitan a conocer el origen de los satélites. Los investigadores también esperan encontrar pistas sobre los mecanismos que permitieron la llegada de agua y otros materiales esenciales para la vida a Marte y a diferentes planetas del Sistema Solar.

Por qué Fobos podría ser clave para las futuras misiones humanas a Marte

La exploración de Fobos también podría tener implicancias importantes para los próximos proyectos de exploración tripulada del planeta rojo.

Debido a su ubicación, este satélite es considerado un posible punto de apoyo para futuras expediciones humanas, ya que permitiría desarrollar operaciones científicas y logísticas en las inmediaciones de Marte.

“Debido a la proximidad de Fobos a Marte —a solo unos 6.000 kilómetros de la superficie marciana—, el satélite se considera un posible lugar para establecer una base de tránsito destinada a una futura misión humana”, explicó Kuramoto.

Una misión clave para el futuro de la humanidad: Japón prevé traer muestras de Fobos en 2031 y obtener información fundamental para futuras expediciones humanas a Marte. Foto: NASA.

En ese sentido, conocer las propiedades de su superficie, su composición y sus condiciones ambientales podría resultar fundamental para evaluar la viabilidad de instalaciones destinadas a la exploración espacial.

Japón apuesta por la exploración espacial como sector estratégico

El lanzamiento también fue celebrado por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien calificó el despegue como “exitoso” y aseguró que “constituye una noticia sumamente positiva”.

A través de su cuenta en la red social X, la mandataria manifestó: “Espero sinceramente que esta iniciativa histórica culmine con éxito y que se logren traer a la tierra las muestras del sistema marciano”.

Takaichi también remarcó que su Gobierno considera la industria espacial un “campo estratégico” para el desarrollo económico de Japón.