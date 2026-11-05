La evolución de los dinosaurios Foto: gentileza MEF MUSEO

Los dinosaurios desaparecieron hace millones de años, pero sin embargo, una parte de ellos logró sobrevivir al evolucionar y demostrar uno de los pasos más sorprendentes de la historia de la naturaleza. Las aves son un claro ejemplo, ya que son descendientes directos de los dinosaurios y conservan ciertas características anatómicas de la prehistoria.

Para explicar cómo ocurrió esta transformación y reconocerlos fácilmente incluso sin ser científicos, el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) de la provincia de Chubut compartió esta información en sus redes sociales con Diego Pol, paleontólogo del CONICET, quien detalló cuatro modificaciones fundamentales que permitieron pasar de un animal terrestre y corredor a uno capaz de volar.

Un paleontólogo argentino advierte Los dinosaurios terrestres se transformaron en aves gracias a 4 pasos fundamentales

“Hay cuatro regiones anatómicas que cambiaron para transformar un dinosaurio terrestre y corredor en un ave que volaba”, explicó el especialista en un reel de Instagram. Los cambios se produjeron en las extremidades anteriores, la cola, el esternón y el cráneo, y fueron fundamentales para desarrollar las características de las aves modernas.

De brazos a alas: el papel de las plumas que desarrollaron de los dinosaurios

La primera transformación ocurrió en las extremidades anteriores. Los brazos de algunos dinosaurios evolucionaron progresivamente hasta convertirse en alas, con modificaciones en su tamaño y proporción respecto del resto del cuerpo.

En este sentido, el paleontólogo Pol explicó que se alargaron y que, durante ese proceso, aparecieron y evolucionaron las plumas. En un primer momento, estas estructuras habrían cumplido funciones relacionadas con la coloración y la protección contra el frío, pero posteriormente adquirieron una función aerodinámica.

De esta manera, las plumas se convirtieron en una herramienta fundamental para el desplazamiento por el aire y permitieron desarrollar las estructuras necesarias para el vuelo.

La evolución de los dinosaurios Foto: gentileza MEF MUSEO

La cola se acortó y apareció la quilla del esternón

El segundo cambio importante fue la reducción de la cola. Mientras que los dinosaurios tenían colas largas, las aves actuales presentan una estructura mucho más corta.

Según explicó el paleontólogo, esta transformación ocurrió en una etapa temprana de la evolución de las aves y representó una modificación importante de la anatomía de estos animales.

La evolución de los dinosaurios Foto: gentileza MEF MUSEO

El tercer paso fue la aparición de un esternón con una estructura particular conocida como quilla. Esta formación ósea permite el anclaje de los músculos pectorales, que son fundamentales para generar el movimiento de las alas.

“Ahí adquieren la capacidad de volar con vuelo propio”, señaló Pol al describir la importancia de esta modificación. “Todos los dinosaurios tienen cola larga, todas las aves tienen una cola muy reducida y eso es un proceso que se da en un salto evolutivo en un momento muy temprano en la evolución de las aves”, resaltó.

La evolución de los dinosaurios Foto: gentileza MEF MUSEO

Del cráneo con dientes al pico de las aves modernas

La cuarta transformación ocurrió en el cráneo. Durante el proceso evolutivo, los dientes desaparecieron y los huesos del rostro se modificaron hasta formar el pico. Esta estructura se convirtió en una de las herramientas más versátiles de las aves, ya que les permitió adaptarse a diferentes ambientes y tipos de alimentación.

Por último, Pol destacó que el pico es una de las características anatómicas que ayudan a comprender la transformación de los dinosaurios en las aves actuales. Su diversidad permite que distintas especies puedan alimentarse de semillas, frutos, insectos, peces y otros recursos. “Y esos son los cuatro pasos que tenemos que reconocer para transformar un dinosaurio en un ave”, concluyó el especialista.