La NASA busca voluntarios para vivir un año aislados en una misión simulada a la Luna y Marte: cómo postularse

La misión se desarrollará en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, Estados Unidos. Foto: NASA.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) abrió una convocatoria para seleccionar a cuatro voluntarios que participarán de una misión terrestre que simulará un viaje a la Luna y Marte.

La experiencia se desarrollará en el Centro Espacial Johnson, en Houston, Estados Unidos, y tendrá una duración aproximada de 14 meses, de los cuales un año transcurrirá en condiciones de aislamiento y confinamiento similares a las que enfrentarían los astronautas durante una misión al espacio profundo.

Cuatro voluntarios vivirán durante un año en condiciones que simulan un viaje a la Luna y Marte. Foto: X / @NASAScience_.

El objetivo del programa es estudiar el comportamiento, la salud y el rendimiento de la tripulación antes de futuras expediciones tripuladas al satélite natural de la Tierra y al planeta rojo.

¿Cómo será la misión simulada de la NASA a la Luna y Marte?

La misión comenzará en agosto de 2027 y será la primera en combinar dos de los principales programas de investigación de la agencia espacial: HERA (Human Exploration Research Analog) y CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog).

Durante la experiencia, los cuatro integrantes de la tripulación vivirán en distintos hábitats especialmente diseñados para recrear todas las etapas de una misión espacial.

En una primera fase permanecerán en un módulo que simula el viaje desde la Tierra hasta otro planeta. Allí convivirán en un entorno cerrado con dormitorios, espacio de trabajo, zona de descanso y un módulo de higiene.

El proyecto combinará por primera vez los programas HERA y CHAPEA en una única misión. Foto: NASA.

Luego pasarán a un hábitat de superficie impreso en 3D que reproduce las condiciones de vida en la Luna o Marte. Ese espacio cuenta con habitaciones privadas, cocina, enfermería, sala de recreación, área de cultivo de alimentos, esclusa de aire y un sector con arena preparado para realizar simulaciones de caminatas espaciales.

Además, los participantes podrán utilizar un vehículo explorador para recrear desplazamientos fuera del hábitat principal. Toda la misión se desarrollará sin abandonar la Tierra, pero bajo condiciones de aislamiento y recursos limitados que permitan obtener información clave para futuras expediciones del programa Artemis y otros proyectos de exploración espacial.

¿Quiénes pueden postularse para la misión de la NASA?

La convocatoria está dirigida a personas que cumplan una serie de requisitos similares a los exigidos para convertirse en astronauta.

Los principales criterios son:

Ser ciudadano estadounidense o residente permanente legal (Green Card).

Tener entre 30 y 55 años (aunque podrán evaluarse excepciones).

Medir menos de 74 pulgadas de altura (1,88 metros).

Dominar el idioma inglés.

Estar dispuesto a participar durante aproximadamente 14 meses , incluyendo entrenamiento y evaluaciones.

Aprobar las pruebas físicas y psicológicas de la NASA.

Los participantes realizarán simulaciones de caminatas espaciales y operaciones sobre una superficie planetaria. Foto: EFE

Además, los candidatos deben contar con una licenciatura en áreas STEM (ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas o matemáticas). Los títulos de posgrado y la experiencia militar pueden reemplazar parte de la experiencia laboral requerida.

La agencia también solicita que los postulantes tengan habilidades técnicas, no presenten restricciones alimentarias y no tengan antecedentes de sonambulismo ni consuman medicamentos para dormir.

¿Cuánto dura la misión y cuánto paga la NASA?

La experiencia contará con cuatro integrantes y tendrá una duración total de aproximadamente 14 meses, incluyendo dos meses de entrenamiento y recopilación de datos antes y después de la misión, además de 12 meses de aislamiento.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes que cumplan una serie de requisitos físicos y académicos. Foto: EFE.

La NASA confirmó que los voluntarios recibirán una compensación económica, aunque el monto no fue informado. En el caso de empleados y contratistas de la agencia, podrán aplicarse restricciones administrativas relacionadas con licencias laborales.

Cómo postularse para la misión simulada de la NASA

La inscripción permanece abierta y la misión está prevista para comenzar a partir de agosto de 2027.

Quienes cumplan con los requisitos pueden presentar su solicitud a través del sitio oficial de la NASA o haciendo clic en este enlace. En caso de consultas, la agencia también habilitó un correo electrónico específico para responder dudas sobre el proceso de selección: jsc-analog-application@mail.nasa.gov

Convocatoria de la NASA. Los voluntarios recibirán una compensación económica por participar del estudio. Foto: NASA.

El proyecto forma parte del Programa de Investigación Humana de la NASA, que busca desarrollar tecnologías y estrategias para mantener la salud física y mental de los astronautas durante futuras misiones de larga duración a la Luna y Marte.