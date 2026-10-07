Creían que el hielo de Marte tenía hasta un 25% de polvo, pero un nuevo estudio encontró algo muy diferente

La capa de hielo del polo norte de Marte concentra información clave sobre la evolución climática del planeta rojo. Foto: NASA.

Marte volvió a poner a prueba a los científicos. Esta vez, el misterio está escondido en uno de los lugares más fríos del planeta: el hielo de agua de su polo norte.

Una nueva investigación concluyó que el hielo expuesto en esa región marciana contiene, en general, menos del 3% de polvo en masa, una cifra muy inferior a estimaciones anteriores que habían llegado hasta aproximadamente el 25%. El resultado obliga a revisar cómo se estaban interpretando las observaciones de la superficie congelada de Marte.

Un nuevo análisis determinó que el hielo de agua expuesto contiene, en general, menos del 3% de polvo. Foto: Unsplash.

El estudio fue realizado por Pari Mohan y Aditya R. Khuller y publicado el 8 de septiembre de 2026 en la revista científica npj Space Exploration. Para llegar a sus conclusiones, los investigadores combinaron observaciones obtenidas desde órbita con información recopilada por Phoenix, la misión de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) que estudió el hielo marciano en 2008.

¿Por qué cambió la estimación sobre el hielo de Marte?

El problema no estaba en observar directamente una gran cantidad de polvo, sino en cómo interpretar la luz que refleja el hielo marciano.

Desde la Tierra y desde las sondas que orbitan Marte, los científicos estudian la radiación reflejada por la superficie para intentar determinar características que no pueden medir directamente.

Entre ellas están el tamaño de los granos de hielo, su composición y la cantidad de polvo mezclada con el material congelado. Pero distintos modelos matemáticos pueden producir resultados diferentes.

Las variaciones estacionales modifican el aspecto de la superficie helada y pueden explicar sus cambios de brillo. Foto: NASA.

Khuller detectó hace algunos años que uno de los métodos utilizados habitualmente para analizar las propiedades físicas de las superficies heladas podía presentar problemas cuando se aplicaba al hielo. El enfoque había sido desarrollado originalmente para estudiar superficies planetarias como el suelo de la Luna.

Los investigadores decidieron entonces comprobar qué ocurría cuando esos modelos se enfrentaban a algo que sí podían medir con precisión: nieve y hielo de la Tierra.

La comparación incluyó mediciones de nieve, nieve compactada y hielo glaciar de la Antártida. Los resultados mostraron que el modelo conocido como delta-Eddington reproducía mejor, en términos generales, el albedo observado, es decir, la proporción de luz que una superficie devuelve. Ese resultado abrió la puerta a volver a calcular las propiedades del hielo marciano.

El hielo de Marte tendría mucho menos polvo de lo pensado

Con el nuevo enfoque, Mohan y Khuller analizaron seis zonas del norte de Marte donde el hielo de agua está expuesto en la superficie. La conclusión fue contundente: el hielo expuesto contiene generalmente menos del 3% de polvo en masa. La diferencia con algunos cálculos anteriores es enorme. Esos estudios habían estimado concentraciones de polvo de hasta aproximadamente 25%.

Sin embargo, el nuevo resultado no significa que todo el hielo del polo norte marciano sea prácticamente puro. El estudio plantea una explicación mucho más interesante: el hielo está organizado en capas.

Las variaciones estacionales modifican el aspecto de la superficie helada y pueden explicar sus cambios de brillo. Foto: NASA.

El depósito polar norte tiene aproximadamente 1,5 kilómetros de espesor y contiene capas relativamente limpias, con concentraciones de polvo de entre 0,05% y 0,5%, intercaladas con otras capas mucho más ricas en polvo, que pueden alcanzar entre 25% y 75%.

El extraño cambio de color y brillo del hielo de Marte

Uno de los descubrimientos más interesantes está relacionado con algo que los científicos pueden observar desde el espacio: el hielo no siempre presenta el mismo brillo.

La investigación propone que las variaciones estacionales pueden explicarse por una delgada capa de escarcha formada por granos pequeños y polvo. Durante el invierno marciano, esa escarcha se deposita sobre el hielo más antiguo. Como contiene polvo, la superficie se vuelve más oscura y cambia la cantidad de luz que refleja.

Cuando llega el verano, la escarcha desaparece y queda expuesto el hielo que estaba debajo, más limpio y con granos de mayor tamaño. Es decir, el paisaje congelado cambia de aspecto sin que necesariamente desaparezca una gran cantidad del hielo permanente.

La Universidad de Washington describió el fenómeno como una estructura similar a un “sándwich de helado”: capas más limpias intercaladas con otras más polvorientas, sobre las que además se deposita una cobertura estacional que desaparece durante el verano.

La misión Phoenix de la NASA aportó datos fundamentales para estudiar el hielo de agua presente en Marte. Foto: NASA.

¿Qué puede revelar este hielo sobre el pasado de Marte?

El descubrimiento no solo permite corregir un porcentaje. Los depósitos de hielo de Marte funcionan como una especie de archivo natural de la historia climática del planeta. Sus capas pueden conservar información sobre las condiciones que existieron durante diferentes períodos de la evolución marciana.

Marte atravesó grandes cambios climáticos a lo largo de millones de años. Las variaciones de su órbita pudieron modificar la distribución del hielo entre las regiones polares y las latitudes más bajas.

Por eso, conocer con mayor precisión la composición de los depósitos congelados es fundamental para entender cómo se comportó el clima del planeta rojo. Los nuevos cálculos también pueden ayudar a mejorar los modelos que estudian el equilibrio energético de las regiones polares, la estabilidad del hielo y la evolución climática de Marte.

¿El hielo de Marte podría tener relación con la vida?

El hielo marciano también despierta interés por otra razón: su posible relación con la habitabilidad. Investigaciones vinculadas al trabajo estudiaron si determinadas mezclas de hielo y polvo podrían permitir que parte de la radiación solar penetrara en el hielo mientras este ofrecía cierta protección frente a la radiación ultravioleta.

Las capas de hielo marcianas conservan pistas sobre los grandes cambios climáticos que atravesó el planeta durante millones de años. Foto: NASA.

La hipótesis es que podrían existir pequeñas zonas donde se acumule agua de deshielo bajo determinadas condiciones. En la Tierra existen ambientes helados donde microorganismos pueden sobrevivir, por lo que estos escenarios resultan interesantes para estudiar las condiciones que podrían haber existido, o existir, en Marte.

Pero hay una diferencia fundamental: esto no constituye evidencia de vida en Marte. Por ahora, el hallazgo es mucho más preciso: los científicos descubrieron que el hielo de agua expuesto en el polo norte marciano probablemente contiene mucho menos polvo del que se había calculado.

Y esa pequeña corrección puede ser importante para comprender algo mucho más grande: cómo cambió Marte a lo largo de millones de años y qué secretos todavía conserva bajo sus capas de hielo.