El martes empezó con lluvia en Buenos Aires: el clima continuará inestable y el sol no asoma

Lluvias y mal tiempo hacen difícil la circulación. Foto: REUTERS

El clima en Buenos Aires continuará marcado por la inestabilidad, las nubes grises y la posibilidad de lluvias durante varias horas. El pronóstico anticipa un período de aproximadamente 48 horas con precipitaciones intermitentes en la Ciudad y distintos puntos del Área Metropolitana, aunque sin temperaturas demasiado bajas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la probabilidad de lluvia se mantendrá entre el 10% y el 40% durante el tramo más inestable. Luego, el tiempo comenzará a mejorar lentamente, pero la abundante nubosidad seguirá dominando el panorama durante buena parte de la semana.

A qué hora llueve en Buenos Aires

El período de mayor inestabilidad comenzará el martes 13 de octubre, cuando se espera una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 18 °C. El cielo estará mayormente nublado y habrá entre un 10% y un 40% de probabilidades de lluvia durante todo el día.

Lluvias y tormentas complican la circulación. Foto: NA

Esto significa que las precipitaciones podrían aparecer desde la madrugada y repetirse de forma intermitente durante la mañana, la tarde y la noche. Sin embargo, no se espera que llueva con la misma intensidad durante toda la jornada.

El panorama continuará el miércoles, que presentará una mínima de 14 °C y una máxima de 18 °C. Volverá a predominar el cielo mayormente nublado y se mantendrán las probabilidades de lluvia, también ubicadas entre el 10% y el 40% a lo largo del día.

De esta manera, Buenos Aires atravesará cerca de 48 horas con tiempo inestable, lluvias aisladas y escasa presencia del sol. Por tratarse de probabilidades moderadas, las condiciones pueden variar considerablemente entre los diferentes barrios de la Ciudad y las localidades del conurbano.

Cómo seguirá el clima durante el jueves y el viernes

El jueves no traerá una mejora completa. La temperatura mínima será de 14 °C y la máxima llegará a los 18 °C, con cielo mayormente nublado. Además, se esperan lluvias aisladas durante la tarde y la noche, por lo que será recomendable tener el paraguas a mano.

Para el viernes, la temperatura máxima subirá levemente hasta los 19 °C, mientras que la mínima se mantendrá en 14 °C. El cielo continuará mayormente cubierto, aunque la probabilidad de lluvia descenderá al 10% durante todo el día.

Se esperan lluvias y tormentas para los próximos días. Foto: REUTERS

Cuándo vuelve a salir el sol en Buenos Aires

La mejora llegará durante el fin de semana, aunque será gradual y no implicará un cielo completamente despejado. El sábado tendrá una mínima de 12 °C y una máxima de apenas 16 °C, con abundante nubosidad, pero sin lluvias previstas.

El domingo continuará con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 12 °C y 18 °C. El sol podría aparecer por momentos entre las nubes, aunque por ahora no se anticipa una jornada plenamente soleada. Por eso, habrá que esperar nuevas actualizaciones para conocer cuándo regresará definitivamente el buen tiempo al AMBA.

Pronóstico extendido, día por día