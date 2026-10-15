El Súper Niño y el dengue preocupan en Argentina: qué advierte el SMN, cuántos casos se esperan y qué medidas tomar en casa

El Super Niño podría favorecer la proliferación del mosquito Aedes aegypti en Argentina. Foto: Wikimedia Commons

El fenómeno de El Niño, que ganará una fuerte intensidad para la primavera de 2026, podría favorecer la proliferación del mosquito Aedes aegypti en Argentina si las lluvias dejan agua estancada.

Sin embargo, las precipitaciones extraordinarias también pueden arrastrar larvas del insecto, por lo que todavía no es posible anticipar la magnitud de la temporada de dengue 2026-2027.

Cómo puede afectar el Súper Niño al dengue en Argentina

Según el informe del SMN publicado el 2 de octubre, los modelos climáticos estiman una probabilidad del 100% de que la fase de El Niño se mantenga durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2026, con una tendencia a intensificarse. Esto no significa que todas las regiones recibirán la misma cantidad de precipitaciones.

El Niño provoca lluvias intensas e inundaciones. Foto: REUTERS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que las lluvias intensas y las inundaciones pueden favorecer la proliferación de mosquitos transmisores del dengue. El riesgo aumenta cuando el agua permanece acumulada en recipientes, neumáticos, canaletas o macetas.

Sin embargo, existe un efecto contrario. Un estudio de investigadores de la Universidad de Cornell, publicado en Journal of Medical Entomology, comprobó que las lluvias pueden arrastrar formas inmaduras de mosquitos, aunque el Aedes aegypti mostró mayor resistencia a ese arrastre que otras especies. Por lo tanto, una tormenta intensa no garantiza la eliminación de sus criaderos.

Cuántos casos de dengue hay en Argentina y qué se espera para el verano

El último Boletín Epidemiológico Nacional disponible, correspondiente a la semana epidemiológica 39 y publicado el 13 de octubre, informó 999 casos sospechosos notificados desde el comienzo de la temporada 2026-2027, de los cuales cuatro fueron confirmados.

Los cuatro contagios confirmados tenían antecedentes de viajes internacionales: tres correspondían a residentes de la provincia de Buenos Aires y uno a la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Salud no había confirmado casos autóctonos durante ese período, aunque mantenía otros en investigación.

El antecedente más importante es la temporada 2023-2024, cuando Argentina registró 583.297 casos confirmados y 419 fallecimientos, según el balance oficial. Los especialistas advierten que las condiciones meteorológicas, por sí solas, no permiten determinar si se repetirá una epidemia de esa magnitud.

Cómo prevenir el dengue ante las lluvias y qué tener en cuenta sobre la vacuna

El Ministerio de Salud recomienda eliminar los recipientes que puedan acumular agua, mantener tapados los tanques y limpiar las canaletas. También aconseja cepillar las paredes internas de bebederos y floreros cada dos o tres días, porque los huevos del mosquito pueden permanecer adheridos incluso después de vaciarlos.

La vacunación constituye otra herramienta preventiva, aunque se aplica mediante estrategias focalizadas según los criterios sanitarios de cada jurisdicción. El esquema contempla dos dosis separadas por tres meses y no reemplaza las medidas para evitar las picaduras y eliminar criaderos.

Además, la Organización Mundial de la Salud recuerda que una segunda infección por dengue puede aumentar el riesgo de enfermedad grave. Ante fiebre y síntomas compatibles se recomienda consultar al sistema de salud; si aparecen dolor abdominal intenso, vómitos persistentes o sangrado, se requiere atención inmediata.

Con la temporada cálida en marcha, las autoridades sanitarias deberán seguir la evolución de los casos y la circulación del mosquito. Mientras tanto, la eliminación de criaderos sigue siendo una medida central de prevención, independientemente de la intensidad de las lluvias.