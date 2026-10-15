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Llueve en Buenos Aires y se viene el frío: el SMN anticipa un fin de semana con mínimas de 7 grados

El Servicio Meteorológico Nacional prevé jornadas de inestabilidad, con lluvias y tormentas aisladas en el AMBA. Cuándo mejorará el tiempo y cómo estará el clima durante el fin de semana, que llegará con un marcado descenso de las temperaturas.

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El mal tiempo continúa en el AMBA, con chaparrones y tormentas aisladas antes de la llegada de días más fríos.
El mal tiempo continúa en el AMBA, con chaparrones y tormentas aisladas antes de la llegada de días más fríos. Foto: NA.
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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un jueves marcado por la inestabilidad, con lluvias durante buena parte de la jornada y la posibilidad de tormentas aisladas.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) incluido en el reporte, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar hacia el viernes por la noche, aunque el fin de semana llegará acompañado de un importante descenso de las temperaturas.

Personas usando piloto caminan bajo la lluvia.
El mal tiempo continúa en el AMBA, con chaparrones y tormentas aisladas antes de la llegada de días más fríos. Foto: NA

Después de una madrugada con abundante nubosidad, el tiempo se tornará más inestable en la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano bonaerense. Se esperan chaparrones en distintos momentos del día, mientras que durante la tarde podrían desarrollarse tormentas aisladas.

En cuanto a las temperaturas, el organismo prevé una mínima de 13 °C y una máxima de 18 °C, valores que estarán acompañados por un cielo predominantemente cubierto y condiciones poco favorables para las actividades al aire libre.

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Cuándo dejará de llover en Buenos Aires, según el SMN

Las precipitaciones no finalizarían completamente durante el jueves. De acuerdo con el pronóstico extendido, el viernes 16 de octubre todavía se registrarían lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde podrían producirse nuevos chaparrones.

Lluvias y tormentas.
Buenos Aires atraviesa jornadas de inestabilidad, mientras el pronóstico anticipa mínimas de hasta 7 grados. Foto: REUTERS

Sin embargo, el panorama comenzaría a cambiar hacia las últimas horas del viernes 16, cuando se espera una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas. Para la noche, el cielo permanecería mayormente nublado, pero sin precipitaciones previstas. La temperatura se mantendrá relativamente estable durante esa jornada, con una mínima de 11 °C y una máxima de 18 °C.

Fin de semana en el AMBA: bajan las temperaturas y vuelve el tiempo estable

El sábado 17 marcará el inicio de un escenario diferente en Buenos Aires. Con el ingreso de aire más frío, las temperaturas experimentarán un descenso considerable, especialmente durante las primeras horas del día.

Para esa jornada, el SMN anticipa un cielo mayormente nublado, sin lluvias previstas y con registros térmicos que oscilarán entre los 8 °C de mínima y los 16 °C de máxima.

Pronóstico extendido.
Pronóstico extendido. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El domingo 18, en tanto, se espera una continuidad de las buenas condiciones meteorológicas, aunque con un ambiente todavía más frío durante la mañana.

El pronóstico indica que la temperatura mínima descenderá hasta los 7 °C, el valor más bajo del período, mientras que la máxima alcanzará los 16 °C. El cielo estará parcialmente nublado, lo que permitirá disfrutar de una jornada sin precipitaciones previstas.

De esta manera, después de dos días de inestabilidad, Buenos Aires tendrá un fin de semana con mejores condiciones para realizar actividades al aire libre, aunque será necesario tener abrigo a mano, especialmente durante las mañanas y las noches.

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