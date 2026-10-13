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Se aproximan 72 horas de lluvia a Buenos Aires: qué día empieza el tormentón y para cuándo baja la temperatura a 9 grados

El pronóstico anticipa jornadas nubladas, con altas chances de lluvias, chaparrones y tormentas. Cómo sigue el clima y qué va a pasar el Día de la Madre.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Personas usando piloto caminan bajo la lluvia.
Lluvias y tormentas complican la circulación. Foto: NA
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Buenos Aires se prepara para atravesar tres jornadas marcadas por la inestabilidad, con lluvias de distinta intensidad, chaparrones y la posibilidad de tormentas. El período de mal tiempo comenzará este miércoles 14 de octubre y se extenderá, al menos, hasta el viernes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante estas 72 horas, el cielo permanecerá mayormente cubierto y las temperaturas máximas no lograrán superar los 20 grados. El momento más complicado llegaría el jueves por la tarde, cuando el pronóstico anticipa tormentas.

Una vez que se retiren las precipitaciones, el fin de semana traerá una mejora paulatina de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, también se producirá un descenso de la temperatura que se sentirá especialmente durante las primeras horas del domingo.

Lluvias y tormentas.
Lluvias y tormentas bajan la temperatura y obligan a sacar el abrigo. Foto: REUTERS

A qué hora empieza la lluvia en Buenos Aires

El miércoles tendrá una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 20 °C. Si bien la probabilidad general de precipitaciones será baja, cercana al 10%, durante la mañana aumentarán las chances de chaparrones, con valores estimados de entre el 40% y el 70%.

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Con el paso de las horas, la posibilidad de lluvias disminuirá, aunque el cielo continuará cubierto y la jornada se mantendrá inestable. De esta manera, el miércoles funcionará como la antesala del período más lluvioso de la semana.

Cuándo llegan las tormentas más fuertes

El jueves será el día más complicado en Buenos Aires. La temperatura mínima se ubicará en 13 °C y la máxima apenas alcanzará los 18 °C.

Se esperan chaparrones durante diferentes momentos del día, mientras que por la tarde podrían desarrollarse tormentas. Será el punto más intenso de las 72 horas de inestabilidad previstas para la región.

El viernes continuará el tiempo lluvioso, con una mínima de 12 °C y una máxima de 18 °C. El pronóstico mantiene la posibilidad de chaparrones durante toda la jornada, por lo que las condiciones recién comenzarían a mejorar durante el sábado.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires.
Lluvias y tormentas en la ciudad. Foto: Pixabay

Cómo estará el tiempo el fin de semana

El sábado 17 de octubre finalizaría el período de precipitaciones y comenzaría una lenta mejora. El cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 17 °C.

Aunque no se esperan lluvias, el ambiente estará fresco desde las primeras horas del día. La abundante nubosidad también impedirá un aumento significativo de la temperatura durante la tarde.

Cómo estará el Día de la Madre en Buenos Aires

Para el domingo 18 de octubre, Día de la Madre, se espera una jornada sin lluvias y con el cielo parcialmente nublado. No obstante, será el día más frío del período analizado.

La temperatura mínima descenderá hasta los 9 °C, mientras que la máxima llegará a los 17 °C. Por este motivo, quienes organicen reuniones, almuerzos o actividades al aire libre deberán tener en cuenta el frío de la mañana.

Con el avance de la jornada, la temperatura subirá de manera gradual, pero el ambiente continuará fresco. Las condiciones serán más favorables que las registradas entre el miércoles y el viernes, aunque será recomendable contar con abrigo, especialmente durante las primeras horas y hacia la noche.

Cómo sigue el clima en el AMBA

  • Miércoles: mínima de 13 °C y máxima de 20 °C con 10% de probabilidades de lluvias todo el día. El punto más fuerte será a la mañana, cuando se esperan chaparrones (entre 40% y 70%)
  • Jueves: mínima de 13 °C y máxima de 18 °C con chaparrones todo el día y tormentas a la tarde.
  • Viernes: mínima de 12 °C y máxima de 18 °C con chaparrones todo el día.
  • Sábado: mínima de 10 °C y máxima de 17 °C con cielo mayormente nublado.
  • Domingo: mínima de 9 °C y máxima de 17 °C con cielo parcialmente nublado.
ClimaServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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