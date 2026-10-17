Frío y cielo nublado en plena primavera: cómo va a estar el clima hoy y qué día sube la temperatura en el AMBA

El frío se hace presente en Buenos Aires. Foto: NA

Después del paso de las lluvias, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un frente frío que pone al termómetro más cerca del invierno que de la primavera. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy sábado 17 de octubre se espera una mínima de apenas 7 °C y una máxima de 15 °C, números bajos para la época del año.

La mejora será lenta y recién después del fin de semana las temperaturas volverán a acercarse a valores más propios de la primavera. Mientras tanto, las mañanas continuarán frías y será necesario salir con abrigo.

Cómo va a estar el tiempo el Día de la Madre

Para el domingo 18 de octubre, cuando se celebre el Día de la Madre en la Argentina, no se esperan lluvias significativas en el AMBA. La jornada comenzará con una mínima de 7 °C y alcanzará una máxima cercana a los 16 °C, con cielo entre algo y parcialmente nublado.

Se esperan bajas temperaturas el Día de la Madre. Foto: NA

De esta manera, quienes tengan previsto realizar reuniones o actividades al aire libre podrán hacerlo sin paraguas, aunque será conveniente llevar abrigo. Las primeras horas del día serán especialmente frías y la temperatura se mantendrá por debajo de los valores habituales para esta altura de octubre.

El lunes continuará el ambiente fresco, con una mínima de 10 °C y una máxima de 17 °C. Además, la abundante nubosidad podría limitar la presencia del sol y mantener una sensación térmica baja durante buena parte de la jornada.

Qué día vuelve a subir la temperatura en Buenos Aires

El cambio comenzará a sentirse el martes 20 de octubre. Para ese día, el termómetro marcará una mínima de 12 °C y una máxima de 19 °C, con cielo parcialmente nublado.

Si bien la temperatura todavía no superará los 20 °C, será la jornada más templada del período analizado y marcará el inicio de una recuperación térmica después del frente frío. La tendencia indica que las mañanas dejarán de ser tan frías y las tardes comenzarán a presentar condiciones más agradables.

Se espera un fin de semana con frío en Buenos Aires. Foto: NA

En resumen, el AMBA tendrá un fin de semana sin lluvias, pero con temperaturas bajas, cielo con nubosidad variable y mínimas de apenas 7 °C. El frío se mantendrá durante el Día de la Madre y el ascenso más marcado llegará recién desde el martes.

Cómo va a estar el clima los próximos días