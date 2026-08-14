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Pronóstico en Córdoba: cómo estará el clima hoy, 14 de agosto de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Córdoba este 14 de agosto de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 10 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Noreste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Noreste 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
10°
Viento
Noreste 7 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 10 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 13°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:50
Horas de luz10h 57m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 14 de agosto de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:53 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 14 de agosto de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 10 - 24 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noreste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
02:00 Este 6 - 7 km/h 0% Cubierto
03:00 Este 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Este 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Este 6 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 Este 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Este 6 - 11 km/h 0% Cubierto
08:00 Este 5 - 12 km/h 0% Cubierto
09:00 Noreste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
10:00 Noreste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
11:00 10° Noreste 5 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Noreste 6 - 18 km/h 0% Cubierto
13:00 11° 11° Noreste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Noreste 9 - 24 km/h 0% Cubierto
15:00 12° 12° Noreste 9 - 24 km/h 0% Cubierto
16:00 12° 12° Noreste 9 - 24 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Noreste 10 - 24 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Noreste 9 - 24 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Noreste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Noreste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
21:00 10° 10° Noreste 8 - 17 km/h 0% Cubierto
22:00 10° 10° Noreste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
23:00 10° 10° Noreste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
24:00 10° 10° Noreste 6 - 14 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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