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¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.5 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Noreste 13 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Sureste 13 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Sureste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 21 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 20°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:37
Puesta del sol19:05
Horas de luz12h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:37 y se pone a las 19:05, dando aproximadamente 12h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 21 - 39 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Noreste 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Noreste 21 - 38 km/h 0% Nubes y claros
03:00 16° 16° Noreste 20 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 16° 16° Noreste 15 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 16° 16° Norte 14 - 27 km/h 0% Cubierto
06:00 15° 15° Norte 17 - 30 km/h 40% 1.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Norte 19 - 35 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Noreste 12 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Noreste 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Suroeste 9 - 27 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Sur 8 - 38 km/h 80% 1.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Este 11 - 28 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Este 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Este 5 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Sur 8 - 19 km/h 0% Cubierto
16:00 20° 20° Sur 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Sureste 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Sureste 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sur 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Sureste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Sureste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Sureste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Sureste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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