¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 3 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 21 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.5 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 23°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:37
|Puesta del sol
|19:05
|Horas de luz
|12h 28m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|49%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?
Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:37 y se pone a las 19:05, dando aproximadamente 12h 28m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 21 - 39 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Noreste 20 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|16°
|16°
|Noreste 21 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|16°
|16°
|Noreste 20 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|16°
|16°
|Noreste 15 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|16°
|16°
|Norte 14 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|15°
|15°
|Norte 17 - 30 km/h
|40% 1.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|15°
|15°
|Norte 19 - 35 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|15°
|15°
|Noreste 12 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|16°
|16°
|Noreste 13 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|16°
|16°
|Suroeste 9 - 27 km/h
|80% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|16°
|16°
|Sur 8 - 38 km/h
|80% 1.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|17°
|17°
|Este 11 - 28 km/h
|70% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|18°
|18°
|Este 11 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|19°
|19°
|Este 5 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|20°
|20°
|Sur 8 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|20°
|20°
|Sur 12 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|20°
|20°
|Sureste 13 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|19°
|19°
|Sureste 12 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|18°
|18°
|Sur 10 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|16°
|16°
|Sur 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|15°
|15°
|Sureste 9 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|15°
|15°
|Sureste 9 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|14°
|14°
|Sureste 9 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|14°
|14°
|Sureste 8 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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Neuquén Clima en
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San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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