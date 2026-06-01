Clima en Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 1 de junio de 2026
Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 1 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en Buenos Aires
Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 14°.
Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:51
|Puesta del sol
|17:48
|Horas de luz
|9h 57m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?
Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 14°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?
El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:51 y se pone a las 17:48, dando aproximadamente 9h 57m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?
Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 27 km/h.
Ubicación de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|10°
|Suroeste 4 - 7 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|10°
|10°
|Sur 4 - 7 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|11°
|11°
|Sur 6 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|11°
|11°
|Sureste 8 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|11°
|11°
|Sureste 7 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|11°
|11°
|Sureste 8 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|11°
|11°
|Sureste 10 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|11°
|11°
|Sureste 10 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|11°
|11°
|Sureste 10 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|12°
|12°
|Sureste 11 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|13°
|13°
|Sureste 12 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|13°
|13°
|Sureste 11 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|13°
|13°
|Sureste 11 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|13°
|13°
|Este 11 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|13°
|13°
|Este 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|13°
|13°
|Este 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|12°
|12°
|Este 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|12°
|12°
|Este 9 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|11°
|11°
|Sureste 8 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|11°
|11°
|Sureste 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|11°
|11°
|Sureste 10 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|11°
|11°
|Sureste 9 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|11°
|11°
|Sureste 8 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|11°
|11°
|Sureste 6 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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