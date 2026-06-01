Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
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Ciudad de La Plata
Ciudad de La Plata Foto: Archivo

Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sureste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Este 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Sureste 9 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol17:48
Horas de luz9h 57m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:51 y se pone a las 17:48, dando aproximadamente 9h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 27 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Suroeste 4 - 7 km/h 0% Cubierto
02:00 10° 10° Sur 4 - 7 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Sur 6 - 11 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Sureste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 11° 11° Sureste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Sureste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Sureste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Sureste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Sureste 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Sureste 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Sureste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Sureste 11 - 27 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Sureste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Este 11 - 26 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Este 11 - 25 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Este 11 - 25 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Este 11 - 25 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Este 9 - 24 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Sureste 8 - 17 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Sureste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
21:00 11° 11° Sureste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
22:00 11° 11° Sureste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
23:00 11° 11° Sureste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
24:00 11° 11° Sureste 6 - 14 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.