Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
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Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.
Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.

Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Tucumán promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Oeste 2 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
20°
Viento
Sureste 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
17°
Viento
Suroeste 5 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 8 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 22°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 33m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:02 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 8 - 22 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Oeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Oeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Norte 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Norte 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Norte 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Noreste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Noreste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Noreste 3 - 14 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Noreste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 22° Este 1 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 22° 22° Este 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Sureste 7 - 20 km/h 0% Cubierto
17:00 20° 20° Sureste 8 - 22 km/h 0% Cubierto
18:00 19° 19° Sur 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Suroeste 6 - 15 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 18° 18° Suroeste 7 - 15 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 18° 18° Suroeste 6 - 15 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 17° 17° Suroeste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
23:00 17° 17° Sur 1 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Sureste 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.