Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Noreste 7 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Noreste 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Este 16 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 17 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 23°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:29
Horas de luz10h 29m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:00 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 17 - 32 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
02:00 17° 17° Noreste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 16° 16° Noreste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 16° 16° Noreste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 16° 16° Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 15° 15° Noreste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Noreste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
09:00 17° 17° Noreste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
10:00 17° 17° Noreste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Noreste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 20° 20° Noreste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
13:00 22° 22° Noreste 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 23° 24° Noreste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
15:00 22° 24° Norte 12 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 23° 24° Norte 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 23° 24° Noreste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 24° Noreste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Este 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 20° 20° Este 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 20° 20° Este 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 20° 20° Este 16 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 19° 19° Este 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 18° 18° Noreste 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.