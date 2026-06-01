Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo

Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Este 9 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Este 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Este 11 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 13 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 18°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol18:07
Horas de luz10h 13m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:54 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 10h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 13 - 28 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 10 - 19 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Este 9 - 18 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Este 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Este 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Este 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Noreste 3 - 11 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Este 4 - 6 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Este 6 - 10 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Este 9 - 16 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Este 10 - 20 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Este 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Este 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Este 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Este 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Este 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Este 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Este 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Este 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Este 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Este 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Este 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Este 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.