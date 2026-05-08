Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
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Ciudad de La Plata
Ciudad de La Plata Foto: Archivo

El pronóstico para Buenos Aires este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 26 - 55 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 23 - 49 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
12°
Viento
Oeste 21 - 51 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 17 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 26 - 55 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 13°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol18:02
Horas de luz10h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación62%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:33 y se pone a las 18:02, dando aproximadamente 10h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 26 - 55 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Oeste 26 - 51 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 10° 10° Oeste 25 - 52 km/h 0% Cubierto
03:00 10° Oeste 24 - 50 km/h 0% Cubierto
04:00 Oeste 23 - 50 km/h 0% Cubierto
05:00 Oeste 24 - 49 km/h 0% Cubierto
06:00 10° Oeste 25 - 53 km/h 0% Cubierto
07:00 10° Oeste 25 - 52 km/h 0% Cubierto
08:00 Oeste 24 - 52 km/h 0% Cubierto
09:00 Oeste 23 - 49 km/h 0% Cubierto
10:00 Oeste 25 - 50 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Oeste 25 - 51 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Oeste 20 - 50 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 12° 12° Oeste 25 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Oeste 25 - 55 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Oeste 26 - 55 km/h 0% Nubes y claros
16:00 12° 12° Oeste 24 - 54 km/h 0% Soleado
17:00 12° 12° Oeste 21 - 51 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Oeste 19 - 43 km/h 0% Soleado
19:00 10° Oeste 19 - 38 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 18 - 38 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 17 - 34 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 17 - 34 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.