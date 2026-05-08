Clima en Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 8 de mayo de 2026
Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
El pronóstico para Buenos Aires este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de 8°. Con vientos de 26 - 55 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Buenos Aires
Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 26 - 55 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:33
|Puesta del sol
|18:02
|Horas de luz
|10h 29m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|62%
Radar meteorológico – Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?
Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?
El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:33 y se pone a las 18:02, dando aproximadamente 10h 29m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?
Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 26 - 55 km/h.
Ubicación de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Oeste 26 - 51 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|02:00
|10°
|10°
|Oeste 25 - 52 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|10°
|7°
|Oeste 24 - 50 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|9°
|7°
|Oeste 23 - 50 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|9°
|7°
|Oeste 24 - 49 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|10°
|7°
|Oeste 25 - 53 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|10°
|7°
|Oeste 25 - 52 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|9°
|7°
|Oeste 24 - 52 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|9°
|7°
|Oeste 23 - 49 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|9°
|6°
|Oeste 25 - 50 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|9°
|6°
|Oeste 25 - 51 km/h
|40% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|9°
|7°
|Oeste 20 - 50 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|12°
|12°
|Oeste 25 - 53 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|13°
|13°
|Oeste 25 - 55 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|13°
|13°
|Oeste 26 - 55 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|12°
|12°
|Oeste 24 - 54 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|12°
|12°
|Oeste 21 - 51 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|11°
|11°
|Oeste 19 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|10°
|8°
|Oeste 19 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|9°
|7°
|Oeste 18 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|9°
|7°
|Oeste 17 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|9°
|6°
|Oeste 17 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|8°
|6°
|Oeste 17 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|8°
|5°
|Oeste 18 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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