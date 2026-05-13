Cómo estará el clima en AMBA esta semana, según el SMN. Foto: NA (Daniel Vides)

La Ciudad de Buenos Aires tendrá una semana con clima estable, temperaturas templadas y muy bajas probabilidades de lluvia, ideal para quienes planeen actividades al aire libre o simplemente quieran disfrutar de jornadas otoñales agradables.

Según el pronóstico extendido, las temperaturas máximas oscilarán entre los 15° y 21°, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 6° y 13°, con mañanas frescas y tardes mucho más agradables.

Este miércoles 13 tendrá cielo parcialmente nublado y una máxima de 16°, mientras que el jueves 14 la temperatura subirá hasta los 18° con presencia de sol durante gran parte del día.

Clima en CABA. Foto: SMN

El día más cálido de la semana será el viernes 15, cuando la máxima alcanzará los 21° en una jornada con nubosidad variable y sin chances de precipitaciones.

Para el sábado 16 se espera un leve descenso de temperatura, con una máxima de 17° y cielo parcialmente nublado. En tanto, el domingo 17 llegará con ambiente más fresco: la mínima bajará hasta los 6° y la máxima será de 15°.

El comienzo de la próxima semana mantendrá condiciones similares. Tanto el lunes 18 como el martes 19 tendrán mañanas frías, tardes templadas y cielo entre parcialmente nublado y despejado.

De esta manera, Buenos Aires atravesará varios días típicamente otoñales, sin fenómenos extremos y con condiciones ideales para caminar, hacer deporte o disfrutar de espacios verdes y actividades al aire libre.

Clima agradable en CABA. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Por qué el AMBA queda al margen del clima más severo

A diferencia de otras zonas del país, el AMBA no se encuentra bajo la influencia directa de los sistemas más intensos. La región queda al margen de los núcleos de aire frío extremo y de los frentes más activos, lo que limita la aparición de fenómenos severos como nieve, vientos fuertes o tormentas importantes.

Esta situación responde a la posición geográfica y a la configuración atmosférica actual, que canaliza los eventos más extremos hacia el sur y el noreste del país, mientras el centro mantiene condiciones más estables.

El contraste climático entre el sur, el centro y el norte del país

El resultado es un país atravesado por realidades climáticas muy diferentes al mismo tiempo. Mientras el sur enfrenta condiciones invernales con nieve, el noreste lidia con lluvias y tormentas, y el centro del país, incluido el AMBA, atraviesa días estables y templados.

Este contraste refleja la compleja dinámica atmosférica de la temporada y explica por qué distintas regiones experimentan fenómenos tan disímiles en simultáneo, aun dentro de un mismo fin de semana.