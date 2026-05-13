Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 13 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo soleado, la jornada en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Oeste 1 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Noreste 7 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Este 6 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 7 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 23°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 47m
Fase lunarMenguante
Iluminación14%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:49 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 7 - 21 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Sur 0 - 2 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Este 2 - 3 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Este 3 - 4 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Este 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Sureste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
08:00 12° Sur 0 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Oeste 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Norte 0 - 9 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Este 2 - 12 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Este 3 - 14 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Este 4 - 17 km/h 0% Soleado
14:00 22° 22° Noreste 6 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 22° 25° Noreste 7 - 21 km/h 0% Soleado
16:00 22° 25° Noreste 7 - 21 km/h 0% Soleado
17:00 22° 25° Noreste 7 - 20 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Noreste 6 - 17 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Este 4 - 10 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Este 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Este 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Este 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Este 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.